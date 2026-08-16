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  • Meteo, Italia divisa tra temporali e caldo intenso: la tendenza
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  • Meteo, 16 agosto con sole e afa poi fase instabile e lieve calo termico
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  • Meteo, fase più instabile in vista con lieve attenuazione del caldo intenso: le previsioni
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  • Meteo, avviso di allerta caldo il 16 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore
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  • Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 16 agosto 2026 in Italia: ecco dove
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  • Meteo, fase più instabile in arrivo: le previsioni del 16-17 agosto
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  • Meteo, fase più instabile con calo termico su alcune zone: la tendenza dal 18 agosto
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  • Meteo, Ferragosto con caldo intenso poi temporali e lieve calo termico
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  • Eclissi totale nel 2027: ecco quando avremo una nuova opportunità per vederla
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  • Meteo, Ferragosto rovente poi temporali e attenuazione del caldo
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Correnti atlantiche determineranno una breve tregua dal caldo intenso ma le temperature torneranno sopra la norma. Temporali forti tra giovedì e venerdì al Nord. La tendenza meteo
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Cambio di circolazione atmosferica all'inizio della prossima settimana con fase più instabile a partire dal Nord. Temperature in calo ma nella media. La tendenza meteo
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Ultimo aggiornamento Domenica 16 Agosto ore 13:22

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