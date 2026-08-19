Dopo un lungo viaggio in aereo attraverso diversi fusi orari, il ritorno a casa può portare con sé il jet lag. Questo disturbo non è una malattia, ma nasce dal temporaneo squilibrio dell’orologio biologico dell’organismo. Il corpo, infatti, continua per qualche tempo a seguire i ritmi del luogo da cui si è partiti. Per ritrovare rapidamente il giusto equilibrio è importante favorire l’adattamento al nuovo ciclo di luce, buio, sonno e veglia. A fornire indicazioni e consigli utili sul jet lag sono i medici della piattaforma anti-bufale della Fnomceo “Dottore, ma è vero che...?”.

Come combattere il jet lag dopo un lungo viaggio, i consigli degli esperti

Per limitare gli effetti del jet lag è possibile iniziare a prepararsi già alcuni giorni prima della partenza. Chi deve viaggiare verso est può anticipare gradualmente l’ora in cui va a dormire, mentre verso ovest può posticiparla. L’obiettivo è aiutare l’organismo ad avvicinarsi poco alla volta agli orari del luogo di destinazione. Arrivare al viaggio riposati è altrettanto importante, perché la mancanza di sonno può rendere più pesanti i disturbi. Quando è previsto un appuntamento importante, può essere utile raggiungere la destinazione con qualche giorno di anticipo. In questo modo il corpo ha più tempo per adattarsi al nuovo fuso orario.

Anche durante il volo alcune semplici abitudini possono fare la differenza.

Bere regolarmente acqua aiuta a contrastare la disidratazione, favorita dall’aria molto secca presente nella cabina. È invece consigliabile limitare alcolici e bevande contenenti caffeina, che possono interferire con il riposo. Anche il momento della giornata nella destinazione può guidare il comportamento durante il volo. Se all’arrivo sarà notte, cercare di dormire in aereo può facilitare il passaggio al nuovo ritmo. Se invece sarà giorno, è preferibile restare svegli per favorire l’adattamento dell’orologio biologico.

Durante i voli molto lunghi è inoltre bene non rimanere seduti per troppe ore consecutive. Alzarsi periodicamente, fare qualche passo e muovere le gambe contribuisce a mantenere il corpo attivo. Seguire questi semplici accorgimenti può rendere più facile affrontare il cambio di fuso e recuperare più rapidamente i normali ritmi di sonno.

Cos'è il jet lag e quali sono i sintomi più comuni

Il jet lag si verifica quando il nostro organismo non riesce ad adeguarsi subito all’orario del luogo raggiunto dopo un lungo viaggio. Alla base del disturbo c’è lo sfasamento del ritmo circadiano, il sistema interno che coordina sonno, temperatura corporea e altre funzioni nell’arco della giornata. Questo orologio biologico continua inizialmente a seguire i ritmi del posto di partenza. Il problema tende a comparire soprattutto quando si attraversano almeno tre diversi fusi orari. Più grande è la differenza tra gli orari di partenza e di arrivo, maggiore può essere la probabilità di accusare i sintomi. In genere, affrontare un viaggio verso est può risultare più difficile rispetto a uno spostamento nella direzione opposta.

Tra i segnali più frequenti ci sono difficoltà a prendere sonno e risvegli prima del previsto. Durante il giorno può comparire una forte sonnolenza, accompagnata da una riduzione dell’attenzione e della capacità di concentrarsi. Il jet lag può influire anche sull’apparato digerente, provocando disturbi come mal di stomaco o difficoltà intestinali. Alcune persone possono inoltre avvertire una generale sensazione di malessere e maggiore irritabilità. Anche l’umore può risentire temporaneamente del cambiamento dei ritmi quotidiani.