Meteo: weekend caldo e stabile, peggioramento da mercoledì 7 ottobre

L’esordio della prossima settimana si conferma all’insegna di prevalenti condizioni anticicloniche per l’Italia con tempo sostanzialmente stabile ed asciutto, sempre associato a una massa d’aria ancora relativamente calda per il periodo che manterrà un clima da fine estate con temperature oltre la norma di 2-5 gradi nelle regioni centro-settentrionali. Questo quadro di tranquillità meteorologica dovrebbe però mutare nel corso della settimana. I primi cambiamenti importanti sarebbero attesi, in base alle attuali proiezioni, nella giornata di mercoledì 7 quando una circolazione di aria più instabile proveniente dai Balcani dovrebbe raggiungere le regioni meridionali con l’insorgenza in giornata di rovesci sparsi e isolati temporali al Sud, nelle Isole, marginalmente anche su Abruzzo, Molise e Lazio. Qualche isolato episodio di instabilità sembra possibile dal pomeriggio anche nelle Alpi centro-occidentali. In seguito, da giovedì e nei giorni a seguire, l’evoluzione del tempo dovrebbe essere collegata all’ingresso nel Mediterraneo di un fronte nord-atlantico che dovrebbe attraversare da nord a sud tutto il Paese. Gli effetti legati al suo passaggio sono affetti da un elevato grado di incertezza e per una loro descrizione sufficientemente attendibile si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni. Dal punto di vista termico l’afflusso di aria più fresca farà calare le temperature verso valori diffusamente attorno alla norma o anche leggermente sotto nelle aree e fasi più perturbate.

Lunedì 5 sarà una giornata ancora abbastanza soleggiata e con piogge sostanzialmente assenti. Le schiarite potranno alternarsi a qualche momento più nuvoloso per il transito di nuvole a quote alte in aggiunta a locali e temporanei addensamenti possibili nelle Alpi orientali (qui non si esclude del tutto qualche breve pioggia occasionale), lungo l’Appennino, sulla Calabria tirrenica e nel sud della Sardegna. Temperature pressoché stazionarie e per lo più comprese tra 23 e 28 gradi. Venti per lo più deboli salvo l’insistenza di un moderato Scirocco nel Canale di Sardegna e qualche rinforzo di Maestrale nel basso Adriatico.

Martedì 6 le prime avvisaglie di indebolimento dell’alta pressione potrebbero favorire in giornata i primi rovesci in Calabria, nel nordest della Sicilia, in forma più occasionale tra basso Lazio, Campania e Lucania, la sera anche nel Gargano. Prevarranno le schiarite ancora per buona parte del giorno al Centronord e in Sardegna. Nessun cambiamento di rilievo in termini di temperature e venti.