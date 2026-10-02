Meteo 2 ottobre: clima ancora mite, a tratti quasi estivo!

Oggi (venerdì 2 ottobre) l’alta pressione tenderà a consolidare la sua presenza sul nostro Paese, senza tuttavia impedire alla coda di una perturbazione atlantica di portare ancora nuvole e qualche pioggia al Nord e Sardegna.

Nel fine settimana, con l’alta pressione stabilmente posizionata sulla nostra Penisola, ci attendono poi giornate in prevalenza soleggiate praticamente in tutta Italia, con piogge quasi del tutto assenti, fatta eccezione per una modesta instabilità residua sulle zone alpine.

Anche le temperature, nei prossimi giorni, rimarranno al di sopra delle medie stagionali, con valori che in alcuni casi si avvicineranno a quelli tipici della tarda estate. In base alle ultime proiezioni, non sono attesi grossi cambiamenti della situazione meteo neanche agli inizi della prossima settimana, mentre un deciso e diffuso peggioramento del tempo appare possibile tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 2 ottobre

Nuvole su gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, con isolati piovaschi sulle zone alpine, soprattutto nelle ore centrali del giorno; nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature senza grandi variazioni e sempre in generale al di sopra della norma: massime per lo più comprese fra 23 e 28 gradi, con possibili punte di 29-30 gradi, specie in Sardegna. Venti moderati sulle Isole, di Grecale in Sicilia, orientali in Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 3 ottobre

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Calabria Meridionale e isole Maggiori, comunque in generale senza piogge; nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature con poche variazioni e ancora nel complesso al di sopra delle medie stagionali: massime sempre per lo più comprese fra 23 e 28 gradi, con possibili picchi di 29-30 gradi. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio.