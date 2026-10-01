Meteo 1 ottobre: regioni occidentali più variabili! Altrove sole e caldo

Dopo un finale di settembre decisamente anomalo, anche il mese di ottobre comincia ancora in compagnia dell’alta pressione che, stando agli ultimi aggiornamenti, continuerà a dominare la scena fino all’inizio della prossima settimana. La situazione, pertanto, resterà piuttosto tranquilla, con tempo in generale stabile, clima relativamente mite e poche variazioni da un giorno all’altro.

Tuttavia, occorre segnalare la vasta perturbazione che sta interessando l’Europa occidentale, legata a una profonda depressione che si è formata sul vicino Atlantico (una vera e propria tempesta al largo delle coste irlandesi), la cui parte marginale (perturbazione n.5 di settembre) sta lambendo le nostre regioni più occidentali, dove il cielo resterà nuvoloso con qualche sporadica precipitazione.

Gli effetti, tutto sommato marginali, del sistema nuvoloso si protrarranno fino a venerdì 2, mente nei giorni successivi le perturbazioni più organizzate resteranno lontane dall’Italia, ostacolate dalla struttura anticiclonica che garantirà ancora stabilità e temperature per lo più oltre la norma. Un inizio di ottobre, quindi, di nuovo all’insegna di condizioni meteo più estive che autunnali.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 1 ottobre

Da nuvoloso a coperto all’estremo Nord-Ovest, con deboli piogge possibili a ridosso delle Alpi occidentali. Un po’ di nuvole anche in Lombardia, Alpi orientali e regioni centrali tirreniche e Sardegna; brevi rovesci o temporali possibili nelle zone interne dell’isola nel pomeriggio. Tempo più stabile e soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature pressoché stazionarie, a parte un lieve calo all’estremo Nord-Ovest; valori ancora superiori alla norma nella maggior parte del territorio. Un po’ ventilato sullo Ionio e nel Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 2 ottobre

Cielo nuvoloso su Alpi, Nord-Ovest, Emilia occidentale e Sardegna. Maggiori schiarite nel resto del Paese, con solo delle velature e dei temporanei annuvolamenti su Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia. Nel corso della giornata isolate piogge o brevi rovesci possibili sulle Alpi centro-occidentali e nelle zone interne e nord-occidentali della Sardegna.

Temperature senza notevoli variazioni; massime sempre relativamente miti, per lo più comprese fra 23 e 29 gradi. Ancora un po’ ventoso all’estremo Sud e intorno alla Sardegna.