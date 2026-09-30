Meteo 30 settembre: caldo quasi estivo e poche piogge!

L’alta pressione continuerà ad occupare il Mediterraneo centrale e l’Italia, spingendosi fino all’Europa orientale, mentre sul nord Atlantico si va formando una profonda area depressionaria.

La perturbazione ad essa associata attraverserà i Paesi affacciati sull’Atlantico diretta verso il nord Europa. Gli unici effetti sul nostro Paese saranno limitati ad un aumento della nuvolosità tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre al Nord-Ovest e in Sardegna, con qualche rovescio sulle zone alpine occidentali.

Nelle altre regioni italiane l’alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile, con temperature superiori alla norma, quasi estive al Centro-Nord, almeno fino al week-end.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 30 settembre

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord-Ovest, con nubi più compatte in Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente ligure. In serata possibili deboli piogge sui rilievi alpini occidentali. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; solo a tratti qualche nuvola innocua in più è prevista su basso Lazio, Salento, Sicilia orientale e Sardegna.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo e ancora in generale al di sopra dei valori medi stagionali. Venti per lo più di debole intensità.

Le previsioni meteo per giovedì 1 ottobre

Nuvole ancora più compatte in Piemonte e Valle d’Aosta, con cielo anche coperto; deboli piogge o isolati rovesci sulle zone alpine occidentali, possibili fin dal mattino. Cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna, con locali temporali nelle zone interne. Sereno o poco nuvoloso altrove, con nubi sparse nelle altre regioni di Nord-Ovest, su Alpi orientali e Calabria.

Temperature pressoché stazionarie. Venti a tratti moderati sullo Ionio e nel Canale di Sardegna.