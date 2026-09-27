Meteo, caldo fuori stagione e niente piogge: la tendenza dal 30 settembre

Le ultime proiezioni confermerebbero che per gran parte della prossima settimana, quindi nei giorni a cavallo del cambio di mese, la circolazione sia ancora dominata dalle condizioni anticicloniche determinate da un’alta pressione estesa a gran parte del continente, figlia del congiungimento tra l’alta pressione protesa dal nord Africa e un'area anticiclonica centrata sulla Russia. In tutta l’area, quindi anche in Italia, ne conseguiranno condizioni meteorologiche stabili con giornate prevalentemente soleggiate.

Tendenza meteo: anche dal 30 settembre caldo fuori stagione e zero piogge

La massa d’aria sul nostro Paese risulterà inizialmente fino a 4-6 gradi più calda del normale nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna, la regione più calda dove nelle massime si potrà sconfinare la soglia dei 30 gradi. Al Sud e in Sicilia invece avremo caratteristiche termiche nella norma o anche leggermente sotto nel versante ionico. Le suddette anomalie positive dovrebbero gradualmente ridursi nei primi giorni di ottobre riavvicinandosi un po’ di più alla norma. Le infiltrazioni di aria un po’ meno calda sono sintomatiche di un lento e modesto indebolimento dell’alta pressione nel suo margine occidentale. Fino a sabato comunque prevarrà la stabilità salvo una tendenza a qualche passaggio nuvoloso in più e la possibilità di locali rovesci o temporali tra venerdì e sabato nelle Alpi cento-occidentali e in Sardegna. Un’area instabile potrebbe poi affacciarsi al Sud nella giornata di domenica, una ipotesi questa comunque ancora molto incerta e da verificare negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Mercoledì 30 sarà un’altra giornata prevalentemente soleggiata con qualche annuvolamento in più ma scarso rischio di piogge al Nordovest, nelle Alpi centrali, in Sardegna, tra l’interno e il settore ionico della Calabria e sulla Sicilia sud-orientale. Temperature pressoché stazionarie, sempre oltre la norma al Centronord e in Sardegna, con massime per lo più tra 22 e 29 gradi e qualche punta attorno ai 30 in Sardegna. Un po’ ventoso per venti nord-orientali nel Salento e sullo Ionio e da est-sudest nel canale di Sardegna.

Pochi cambiamenti di rilievo per il primo giorno di ottobre: nubi solo più dense nelle Alpi centro-occidentali e un po’ di nuvole alte con conseguenti velature in estensione al Nordest e nel settore peninsulare.