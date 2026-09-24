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Meteo, alta pressione in rinforzo e temperature estive: la tendenza

Il mese di settembre si chiuderà con temperature sopra la norma e valori estivi: attesi picchi attorno ai 30 gradi al Centro-nord. La tendenza meteo
Tendenza24 Settembre 2026 - ore 12:28 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Anche i dati aggiornati confermano da domenica 27 settembre il ritorno e il consolidamento dell’alta pressione su tutto il Paese, che dall’Africa nord-occidentale si allungherà fino alla regione alpina e in seguito, a inizio settimana si spingerà temporaneamente sull’Europa Centrale. Questa configurazione nordorientali nostro Paese condizioni di stabilità atmosferica, probabilmente fino alla fine di settembre, con prevalenza di cielo sereno o velato e assenza di precipitazioni di rilievo.

Temperature in diffuso e sensibile rialzo, nuovamente su valori al di sopra delle medie stagionali. Specie al Centro-Nord, dove sono attesi picchi anche attorno ai 30 gradi. L’alta pressione dovrebbe insistere anche nella parte finale di settembre che quindi potrebbe avere un sapore quasi estivo.

Tendenza meteo: settembre si chiude con temperature anomale e sopra la media


Nel dettaglio domenica 27 settembre: cielo parzialmente nuvoloso in Sicilia, con basso rischio di precipitazioni. Un po’ di nubi sparse anche in Basilicata, Calabria e Sardegna. In prevalenza soleggiato altrove, con velature in transito al Nord-Ovest, in Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime in lieve calo al Centro-Sud; massime in contenuto aumento, tranne all’estremo Sud e Sicilia. Venti ancora moderati nord-orientali al Sud e sui mari meridionali, che restano mossi.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 24 Settembre ore 15:54

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