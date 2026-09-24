Meteo, nuvole in aumento e venerdì rapida perturbazione: le previsioni del 24-25 settembre

Oggi (giovedì) tempo nel complesso bello e temperature in rialzo in gran parte del Paese, ma la situazione presto tornerà a cambiare: domani (venerdì) arriverà infatti una perturbazione (la numero 4 del mese) che porterà moderato maltempo soprattutto al Sud e nel medio versante adriatico, causando anche un nuovo generale abbassamento delle temperature. La fase di maltempo sarà comunque di breve durata perché già alla fine del giorno il tempo migliorerà, lasciando spazio a un fine settimana che, secondo le ultime proiezioni, vedrà una nuova espansione dell’alta pressione sul nostro Paese, con prevalenza quindi di tempo bello e temperature in diffuso e sensibile rialzo, nuovamente su valori al di sopra delle medie stagionali. Specie al Centro-Nord, dove sono attesi picchi anche attorno ai 30 gradi. L’alta pressione dovrebbe insistere anche nella parte finale di settembre che quindi potrebbe avere un sapore quasi estivo.

Previsioni meteo per giovedì 24 settembre

Giovedì al mattino cielo in generale nuvoloso in Sardegna, con qualche piovasco nel sud della regione; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo all’estremo Nordest. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità al Nord e regioni centrali tirreniche, comunque senza piogge; ancora isolati scrosci di pioggia sulla Sardegna. In serata prime piogge su Friuli e Venezia Giulia per l’avvicinarsi della nuova perturbazione. Temperature massime quasi dappertutto in rialzo e in generale comprese tra 23 e 29 gradi. Venti in temporanea attenuazione, di nuovo in rinforzo a fine giornata.

Previsioni meteo per venerdì 25 settembre

Venerdì inizio giornata con piogge sparse su Abruzzo, Molise, e regioni meridionali; schiarite più o meno ampie su Nordest, resto del Centro e Sardegna; temporanea fase anche molto nuvolosa all’estremo Nordovest con locali piogge possibili su Prealpi lombarde, nord ed ovest del Piemonte. Tra pomeriggio e sera la fascia instabile si trasferisce tra sud della Lucania e del Salento, Calabria e Sicilia; residui annuvolamenti sparsi in attenuazione su resto del Sud, basso Lazio ed estremo Nordovest. Massime in calo al Nord e nel settore peninsulare, specie tra Appennino e versante adriatico. Venti fino a moderati da nord-nordest sull’Adriatico e in Liguria.