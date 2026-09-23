Meteo, primo weekend d'autunno con alta pressione e rialzo termico

Nel fine settimana (il primo della stagione autunnale), si conferma il ritorno e il consolidamento dell’alta pressione su tutto il Paese, che dalla Penisola Iberica e dall’Africa nord-occidentale si allungherà fino alla regione alpina, assicurando generali condizioni di stabilità atmosferica. Soltanto all’estremo Sud, in particolare in Sicilia, nella giornata di sabato potrebbero verificarsi gli ultimi rovesci legati alla perturbazione che, nel frattempo si trasferirà verso l’Egeo, mantenendo nella giornata di domenica una moderata ventilazione orientale all’estremo Sud. Poi ennesima risalita delle temperature che, entro l’inizio della prossima settimana, si riporteranno al di sopra della norma, specie al Centronord e con picchi intorno ai 30 gradi.

Tendenza meteo: fine settembre con clima estivo e 30 gradi



Le temperature, dopo il sensibile calo di venerdì, torneranno lentamente a salire, portandosi su livelli poco oltre la norma domenica al Centro-Nord.

Sabato 26: cielo parzialmente nuvoloso in Sicilia, con isolati rovesci o brevi temporali pomeridiani. Un po’ di nubi sparse anche in Basilicata, Calabria e Sardegna meridionale. In prevalenza soleggiato altrove, con velature in transito al Nord, in serata anche in parte del Centro. Temperature minime in lieve calo al Centro-Sud; massime in contenuto aumento, tranne all’estremo Sud e Sicilia. Venti a tratti moderati nordorientali al Sud e sui mari meridionali, che restano mossi.