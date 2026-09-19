Meteo, aria più fresca in arrivo: temperature vicine alla norma tra il 22 e il 23 settembre

Durante l’inizio della settimana le correnti in quota sul nostro Paese si disporranno da nord. Una massa d’aria fresca e poco umida diretta dall’Europa centrale verso la Penisola Balcanica sfiorerà l’Italia tra martedì e mercoledì. In seguito - un’evoluzione che dovrà trovare conferma nei prossimi aggiornamenti - l’alta pressione dovrebbe garantire ancora tempo stabile al Nord e sulla Sardegna, mentre una nuova fase di tempo più instabile potrebbe interessare il Sud e le regioni del versante adriatico centrale.

Tendenza meteo: calo termico e valori più normali per il periodo dal 22 settembre

Martedì 22 settembre tempo in prevalenza soleggiato, salvo per strati di nubi basse sulla pianura padana, locali addensamenti al mattino sulle regioni adriatiche e, nel pomeriggio, su Sicilia e Calabria. Possibilità di rovesci e isolati temporali in Calabria, specie sul lato ionico, e nell’est della Sicilia. Temperature: massime in calo al Nord e sul versante adriatico della penisola. Venti: tra notte e mattino temporaneo rinforzo dei venti orientali sull’Adriatico centro settentrionale; in giornata venti da deboli a moderati da nordest al Centro, venti tesi settentrionali in Puglia e sulla Basilicata con rinforzi nel canale d’Otranto e sul mar Ionio.



Mercoledì 23 un campo di alta pressione dovrebbe determinare il tempo sulla maggioranza delle regioni italiane. Persiste una residua instabilità e quindi il rischio di qualche rovescio, in Sicilia e sull’estremo sud della Calabria. Ventilazione ancora vivace al Sud, specie sul mare Ionio e nelle prime ore della giornata. Temperature: senza grandi variazioni in Sardegna, in ulteriore calo su Nordovest, regioni tirreniche, Sicilia.