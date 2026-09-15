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Meteo: tra 18 e 19 settembre ancora qualche temporale. La tendenza

La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede ancora un tempo variabile con qualche temporale. Temperature perlopiù nella norma.
Tendenza15 Settembre 2026 - ore 12:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’indebolimento dell’alta pressione, causato dal transito di una perturbazione a metà settimana, venerdì 18 lascerà esposta l’Italia a condizioni di instabilità e sabato 19 al passaggio di un’altra veloce perturbazione. Domenica 20 è probabile un nuovo rinforzo dell’anticiclone che ripristinerà la stabilità su gran parte del Paese. Le temperature subiranno alcune oscillazioni fra valori sotto la media e valori nella norma al Centro-Nord, mentre al meridione si potranno ancora toccare punte intorno ai 30 gradi

La tendenza per la prossima settimana presenta ancora un ampio margine di incertezza: fra l’anticiclone, accompagnato da una massa d’aria calda a ovest, e le correnti fresche e instabili a est non è ancora possibile stabilire chi avrà la meglio. Pertanto è necessario attendere i prossimi aggiornamenti. 

Ultima parte di settimana con tempo instabile e calo termico in alcune zone del Paese: la tendenza meteo

Venerdì 18 il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con piogge e rovesci intermittenti, meno probabili su Liguria, Emilia, Toscana, Sardegna e settori ionici. Temperature massime in calo al Nord-Est, al Centro e in Sardegna; valori sotto la media al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, punte intorno ai 30 gradi altrove. Ventoso al Centro-Sud.

Sabato 19 piogge e temporali su alto Adriatico e Centro-Sud, in miglioramento fra pomeriggio e sera a partire dalle zone più settentrionali; tempo più stabile nel resto del Nord. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in lieve calo al Centro-Sud; valori per lo più compresi fra 24 e 29 gradi.

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Ultimo aggiornamento Martedì 15 Settembre ore 15:00

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