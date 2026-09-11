Meteo, torna l'Anticiclone delle Azzorre. Clima gradevole

Anche le ultime proiezioni confermano tra domenica 13 settembre e l’inizio della settimana prossima un rialzo della pressione con l’estensione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa e il Mediterraneo centro-occidentale. Ne conseguirà una nuova fase di stabilità atmosferica su gran parte d’Italia; solo all’estremo Sud, in particolare lunedì in Sicilia, potrebbe insistere una circolazione leggermente instabile.

Le temperature saranno in rialzo verso valori che al Centro-Nord saranno anche di 2- 4 gradi sopra le medie stagionali. Il clima sarà da tarda estate con punte pomeridiane anche leggermente sopra i 30 gradi ma in un contesto di caldo senza nessun eccesso, specie se confrontato con i tanti picchi estremi che abbiamo vissuto nell’estate.

Le ultime elaborazioni confermerebbero poi a metà settimana un indebolimento dell’alta pressione coincidente con il transito di un’altra perturbazione. La sua traiettoria ed evoluzione presenta ad oggi ampi margini di incertezza per cui sarà bene seguirne gli aggiornamenti anche nei prossimi giorni. Al momento i modelli suggeriscono che il fronte si affacci al Nord nella giornata di mercoledì 16 con effetti in termini di pioggia per lo più confinati al Nord-Est con una fase anche piuttosto turbolenta. In seguito nel corso di giovedì 17 l’area instabile scivolerebbe lungo la penisola determinando il rischio di locali piogge o temporali per lo più nelle zone interne e sul medio Adriatico. Da punto di vista termico il suo passaggio dovrebbe favorire dei lievi cali con temperature nel resto della settimana sostanzialmente vicine alla norma un po’ dappertutto.



Lunedì 14 settembre un po’ di nuvole sparse potrebbero insistere in Sicilia e più marginalmente sulla Calabria con possibili locali rovesci o temporali in giornata sulla Sicilia centro-meridionale e piovaschi più occasionali sui monti della Calabria. Altrove sarà prevalentemente soleggiato anche se con il transito di nubi alte passeggere e cielo quindi temporaneamente velato; qualche annuvolamento più consistente dovrebbe interessare il Triveneto ma con basso rischio di piogge.

Le temperature saranno in lieve aumento al Centro-Nord; massime in generale comprese tra 25 e punte attorno ai 30 gradi. Venti per lo più settentrionali, fino a localmente moderati tra basso Adriatico, Puglia e alto Ionio.



Martedì 15 giornata di schiarite anche più ampie e diffuse e con l’instabilità che si smorza parzialmente anche all’estremo Sud con fenomeni più occasionali anche se non del tutto assenti in Calabria e sulla Sicilia sud-orientale. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento, con valori anche un po’ sopra le medie al Centro-Nord e in Sardegna. Insisterà un po’ di vento da nord in Puglia, sull’alto Ionio e sulla Sicilia occidentale.