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Meteo, Italia tra venti freschi e fasi instabili: la tendenza dall'11 settembre

Entro sabato stop al caldo anomalo anche al Sud e in Sicilia. Temporali al Centro-sud e venti freschi. La tendenza meteo dall'11 settembre
Tendenza8 Settembre 2026 - ore 12:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza8 Settembre 2026 - ore 12:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’intensa perturbazione atlantica che, fra mercoledì e giovedì, si appresta a transitare sulle regioni centro-settentrionali mettendo fine alla lunga fase di caldo anomalo, venerdì raggiungerà anche il Sud, dove si attendono precipitazioni sparse e un primo leggero calo termico. Al Nord il tempo andrà migliorando, mentre al Centro insisterà ancora un po’ di instabilità. Sabato un altro impulso instabile, guidato dalle correnti settentrionali, attraverserà rapidamente le nostre regioni determinando una breve fase piovosa. I venti freschi favoriranno un ulteriore e più sensibile calo termico al Sud, contribuendo anche a mantenere le temperature sotto la media al Centro-Nord.

Domenica le correnti instabili insisteranno sulle regioni meridionali e su parte di quelle centrali adriatiche, dove sono previste precipitazioni sparse e un’ulteriore flessione delle temperature. Al Nord e sulle regioni occidentali, invece, prevarranno condizioni di tempo stabile grazie anche al progressivo avvicinamento dell’Anticiclone delle Azzorre che poi, a inizio settimana, tenderà ad abbracciare tutta l’Italia riportando stabilità accompagnata da un generale rialzo termico, con valori prossimi alla media.

Tendenza meteo: da venerdì fasi instabili con temperature in calo e finalmente vicine alla norma

Nel dettaglio, venerdì 11 cielo nuvoloso al Centro-Sud, con piogge e locali temporali su zone interne e adriatiche del Centro, Campania, Basilicata, centro-nord della Puglia e Sicilia occidentale. Al Nord e in Sardegna maggiori schiarite, a parte delle velature e degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Temperature massime in leggero rialzo al Nord e in Toscana, in calo altrove, eccetto in Puglia e settori ionici; valori intorno a 24-27 gradi al Nord, 26-31 gradi altrove, con picchi anche oltre nei settori ionici. Ventoso al Centro-Sud.
Sabato 12 nuvolosità variabile in tutto il Paese. Al mattino possibili piogge o rovesci al Nord, lungo l’Adriatico e nel basso Tirreno. Nel pomeriggio precipitazioni sparse e intermittenti soprattutto al Centro-Sud, in attenuazione alla sera sul versante tirrenico. Temperature massime in calo sulle regioni meridionali e nel medio Adriatico.

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Ultimo aggiornamento Martedì 08 Settembre ore 19:39

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