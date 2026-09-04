Meteo: inizio di settimana con caldo anomalo! Svolta da mercoledì 9

I primi giorni della prossima settimana saranno ancora caratterizzati da temperature sensibilmente superiori alla norma in tutto il Paese. Una svolta in questo scenario apparentemente immutabile è attesa a partire da mercoledì 9 quando finalmente un’attiva perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali.

Lunedì 7 tempo generalmente soleggiato e caldo, con nuvolosità passeggera nei cieli del Nord e sull’Appennino centro settentrionale. Possibilità di rovesci o temporali isolati sull’Appennino settentrionale e nelle Alpi, principalmente in Trentino Alto Adige e su quelle del Piemonte occidentale. Per quanto riguarda le temperature, rispetto al giorno precedente sono previste solo piccole variazioni. Venti deboli quasi ovunque.

Martedì 8 per gran parte del giorno e sulla maggioranza delle regioni cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio saranno possibili temporali di calore isolati sull’Appennino centro meridionale. Temperature in possibile lieve calo nei valori massimi al Sud. Nella seconda parte della giornata (evoluzione da confermare) tendenza all’aumento delle nubi e della probabilità di rovesci sui settori alpini e prealpini più settentrionali, in particolare sull’alta Lombardia.

Da mercoledì 9 ritorno del maltempo e di aria più temperata: la tendenza meteo

Mercoledì 9 una perturbazione atlantica molto estesa raggiungerà le regioni settentrionali e si avvicinerà alla Toscana. In base ai dati più aggiornati, i settori in cui mercoledì si potrebbero osservare precipitazioni significative saranno Lombardia (soprattutto settentrionale), Nordest e Levante Ligure.

A seguire sull’Italia affluirà una massa d’aria più temperata che porrà fine al caldo intenso, dapprima al Nord, poi gradualmente entro venerdì 11 anche al Sud.