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Meteo, quanto durerà l'ennesima ondata di caldo? La tendenza

Anticiclone africano protagonista per diversi giorni: si profila un weekend stabile, soleggiato e molto caldo. La tendenza meteo dal 5 settembre
Tendenza2 Settembre 2026 - ore 11:42 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza2 Settembre 2026 - ore 11:42 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le ondate di calore, come quelle che hanno funestato l’estate meteorologica appena conclusa, sono diventate più frequenti, brutali e durature a causa della continua ed irresponsabile emissione in atmosfera di grandi quantità di gas-serra, derivati soprattutto, ma non solo, dall’abuso dei combustibili fossili. Combustione che continua massicciamente nonostante gli allarmi lanciati dagli scienziati da almeno 40 anni. In questo inizio di settembre bisognerà fare i conti con l’ennesima ondata di caldo, legata ancora una volta all’espansione verso nord dell’anticiclone africano. La nuova fase di temperature sensibilmente superiori alla norma al Nord culminerà nei giorni del fine settimana, mentre per il Sud le giornate più calde dovrebbero essere quelle di lunedì e martedì.

Tendenza meteo: weekend molto caldo poi possibile fase instabile al Nord

Sabato 5 su gran parte del Paese tempo soleggiato e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria foschia e qualche banco di nubi basse. Dal pomeriggio possibile aumento della nuvolosità sulle Alpi orientali, associata a occasionali rovesci. Venti quasi ovunque deboli.

Domenica 6 l’Anticiclone sul Mediterraneo centro occidentale sarà ancora determinante e anche la domenica molto probabilmente sarà caratterizzata dal sole e dal caldo intenso.

Nel corso della prossima settimana i modelli indicano che assisteremo probabilmente ad un graduale, ma lento, indebolimento dell’anticiclone africano ad iniziare dalle regioni settentrionali. I dati più aggiornati, in particolare, suggeriscono che una perturbazione atlantica seguita da aria più fresca potrebbe raggiungere il Nord verso mercoledì 9 settembre.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Settembre ore 16:02

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