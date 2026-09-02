FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, caldo in aumento sull'Italia: verso i 35 gradi

Meteo, caldo in aumento sull'Italia: verso i 35 gradi

Temperature anomale per il mese di settembre con valori ben oltre la norma: nuova ondata di caldo in atto sull'Italia. Le previsioni meteo del 3-4 settembre
Previsione2 Settembre 2026 - ore 12:03 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione2 Settembre 2026 - ore 12:03 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Dopo un trimestre estivo che, confermando gli scenari climatici previsti da anni dagli esperti, ha fatto registrare temperature eccezionalmente alte, con nuovi record, lunghe fasi di siccità e fenomeni estremi, tanto da sorpassare nella classifica delle estati più calde quella del 2003 (l’anomalia termica più elevata è stata registrata in Piemonte), anche il mese di settembre si apre con temperature anomale. Per tutto il resto della settimana protagonista sarà sempre l’Anticiclone Africano, che occupando stabilmente tutta l’Europa meridionale, impedirà l’arrivo sull’Italia delle più temperate correnti atlantiche che trasportano le perturbazioni, mentre la massa d’aria molto calda associata all’anticiclone darà luogo a una nuova ondata di calore, che potrebbe prolungarsi anche fino ai primi giorni della prossima settimana (tendenza questa che necessita di ulteriori conferme, in particolare per il Nord Italia). Le temperature massime raggiungeranno valori decisamente anomali per il periodo, fino a 4/8 gradi superiori alla media, ma localmente anche oltre, in particolare al Nord e nelle aree alpine. Lo zero termico infatti entro il week-end raggiungerà quote intorno a 4400/4800 metri, con un ulteriore peggioramento dello stato dei ghiacciai; in pianura torneremo a toccare picchi di 35-36 gradi. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul nostro Paese, renderà quasi assente l’instabilità pomeridiana in montagna.

Previsioni meteo per giovedì 3 settembre

Tempo stabile e soleggiato sull’Italia, con una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al mattino un po’ di nubi sparse sulla Calabria tirrenica ma in rapida attenuazione. Nelle ore pomeridiane un po’ di nubi in aumento sulle aree montuose con possibile sviluppo di brevi e sporadici temporali sull’Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria. Temperature in lieve aumento al Nord con punte di 33-34 in pianura padana, senza grandi variazioni al Centro-Sud con valori fino a 35-36 gradi. Venti molto deboli al Nord, da deboli a moderati settentrionali su mari e litorali del Centro-Sud. Mosso l’Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto e lo Ionio al largo; poco mossi o localmente un po’ mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per venerdì 4 settembre

Giornata soleggiata e calda in tutto il Paese. Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio a ridosso dei rilievi; qualche annuvolamento in più sull’Appennino della Calabria dove non si possono escludere isolati e brevi rovesci pomeridiani. Temperature in lieve aumento quasi dappertutto, eccetto in Puglia, Sicilia e Sardegna; valori massimi fino a 35-36 gradi non solo nelle regioni centro-meridionali ma anche al Nord in pianura padana Venti fino a moderati settentrionali su Adriatico meridionale, Puglia, Basilicata orientale e Ionio con mari mossi; venti molto deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Anticiclone africano in rinforzo: aumenta il caldo, oltre i 35 gradi
    Previsione2 Settembre 2026

    Meteo, Anticiclone africano in rinforzo: aumenta il caldo, oltre i 35 gradi

    Estate 2026 da record ma il caldo non molla la presa: settembre prosegue con temperature oltre i 35 gradi e tempo stabile. Le previsioni meteo
  • Meteo, verso una nuova ondata di caldo africano: le previsioni
    Previsione2 Settembre 2026

    Meteo, verso una nuova ondata di caldo africano: le previsioni

    Ennesima fase di caldo anomalo causata dall'Anticiclone africano: sole ma anche picchi oltre i 35 gradi. Le previsioni meteo del 2-3 settembre
  • Meteo, Anticiclone africano in rinforzo: caldo in intensificazione e oltre la norma
    Previsione1 Settembre 2026

    Meteo, Anticiclone africano in rinforzo: caldo in intensificazione e oltre la norma

    Si profila un'ennesima fase di caldo anomalo dopo un'estate da record: punte oltre i 35 gradi e sole. Mercoledì 2 settembre qualche temporale. Le previsioni meteo
  • Meteo, settembre al via con una nuova intensificazione del caldo anomalo: oltre i 35 gradi
    Previsione1 Settembre 2026

    Meteo, settembre al via con una nuova intensificazione del caldo anomalo: oltre i 35 gradi

    Ennesimo rinforzo dell'Anticiclone africano sull'Italia: temperature in aumento con valori sopra le medie stagionali. Le previsioni meteo dell'1-2 settembre
Ultime newsVedi tutte
Meteo, quanto durerà l'ennesima ondata di caldo? La tendenza
Tendenza2 Settembre 2026
Meteo, quanto durerà l'ennesima ondata di caldo? La tendenza
Anticiclone africano protagonista per diversi giorni: si profila un weekend stabile, soleggiato e molto caldo. La tendenza meteo dal 5 settembre
Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre
Tendenza1 Settembre 2026
Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre
Settembre prosegue sotto il segno del caldo estivo: si profila un weekend stabile e molto caldo e così anche buona parte della prossima settimana. La tendenza meteo
Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi
Tendenza31 Agosto 2026
Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede un nuovo rialzo delle temperature da Nord a Sud con valori oltre i 35 gradi.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Settembre ore 15:42

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154