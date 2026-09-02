Meteo, verso una nuova ondata di caldo africano: le previsioni

Dopo un trimestre estivo che, confermando gli scenari climatici previsti da anni dagli esperti, ha fatto registrare temperature eccezionalmente alte, con nuovi record, lunghe fasi di siccità e fenomeni estremi, tanto da sorpassare nella classifica delle estati più calde quella del 2003, anche il mese di settembre si apre con temperature anomale. Questa prima settimana del mese infatti sarà caratterizzata dalla presenza ancora una volta dell’Anticiclone Africano, che occupando il Mediterraneo e l’Europa meridionale, impedirà l’arrivo sull’Italia delle miti correnti atlantiche che trasportano le perturbazioni, mentre la massa d’aria molto calda associata all’anticiclone darà luogo alla settimana ondata di calore, che potrebbe prolungarsi anche fino ai primi giorni della prossima settimana (tendenza questa che necessita di ulteriori conferme). Le temperature massime raggiungeranno valori decisamente anomali per il periodo, fino a 4/8 gradi superiori alla media, ma localmente anche oltre, in particolare nelle aree alpine. Lo zero termico infatti entro il week-end raggiungerà quote intorno a 4400/4600 metri, con un ulteriore peggioramento dello stato dei ghiacciai. Da segnalare solo fino a mercoledì 2 la possibilità di temporali pomeridiani e serali all’estremo Nord-Est e in Appennino; da giovedì l’ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul nostro Paese, riuscirà addirittura ad inibire anche l’instabilità pomeridiana sulle aree montuose.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 2 settembre

Mercoledì. Al mattino cielo poco nuvoloso o velato, con più spazi di sereno al Nord-Ovest, all’estremo Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio nubi e locale instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, Appennino emiliano, zone interne e montuose del Sud; in serata ancora rischio di temporali in Friuli Venezia Giulia e coste venete. Temperature massime senza grandi variazioni e superiori alla media, comprese tra 29 e 35 gradi. Venti generalmente deboli, settentrionali sui mari del Centro-Sud. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per giovedì 3 settembre

Tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni; nelle ore pomeridiane possibile sviluppo di nubi e sporadici temporali solo sui monti di Basilicata e Calabria. Temperature in aumento al Nord, in leggero calo al Sud, con valori massimi dappertutto oltre la media. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale sui mari intorno alle Isole, su basso Adriatico e mar Ionio; ventilato in Sicilia e Puglia.