Meteo: nella seconda parte della settimana ancora caldo anomalo!

Nella seconda parte della prima settimana protagonisti saranno sempre l’alta pressione e il caldo anomalo ben oltre la norma; rispetto ai valori medi, le temperature potranno risultare dai 6 ai 10 °C oltre la media stagionale. Il caldo è previsto intensificarsi soprattutto nel fine settimana del 5-6 settembre quando da nord a sud si potranno toccare e ancora superare i 35 gradi.

L’alta pressione manterrà le perturbazioni lontane dal nostro Paese ma più in generale da tutta l’Europa meridionale, dalla Penisola Iberica a quella balcanica. Inoltre, l’anticiclone si mostrerà particolarmente forte e robusto, tanto da inibire anche l’instabilità pomeridiana sulle aree montuose della nostra penisola: a metà settimana brevi e isolati rovesci potranno interessare l’Appennino meridionale.

Mercoledì 3 settembre temperature da piena estate: la tendenza meteo

Più nel dettaglio, la giornata di mercoledì 3 risulterà in prevalenza soleggiata seppur con qualche velatura passeggera, specie al Nord, e un aumento della nuvolosità a metà giornata sulle aree montuose ma con pochi fenomeni di rilievo; qualche breve e isolato rovescio di pioggia sarà più probabile sull’Appennino meridionale.

Venti generalmente deboli, da nord o nordovest sui mari del Centro-Sud. Mari generalmente poco mossi. Temperature senza grandi variazioni con caldo da piena estate ovunque: massime pomeridiane fino a 36-37 gradi in Sardegna e Sicilia, fino a 34-35 nelle aree interne del Centro-Sud e fino a 31-33 gradi sulle pianure del Nord Italia.