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Meteo: nella seconda parte della settimana ancora caldo anomalo!

La tendenza meteo per la seconda parte della prossima settimana indica un nuovo aumento del caldo, che sarà ben oltre la norma da Nord a Sud.
Tendenza30 Agosto 2026 - ore 10:48 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza30 Agosto 2026 - ore 10:48 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nella seconda parte della prima settimana protagonisti saranno sempre l’alta pressione e il caldo anomalo ben oltre la norma; rispetto ai valori medi, le temperature potranno risultare dai 6 ai 10 °C oltre la media stagionale. Il caldo è previsto intensificarsi soprattutto nel fine settimana del 5-6 settembre quando da nord a sud si potranno toccare e ancora superare i 35 gradi.

L’alta pressione manterrà le perturbazioni lontane dal nostro Paese ma più in generale da tutta l’Europa meridionale, dalla Penisola Iberica a quella balcanica. Inoltre, l’anticiclone si mostrerà particolarmente forte e robusto, tanto da inibire anche l’instabilità pomeridiana sulle aree montuose della nostra penisola: a metà settimana brevi e isolati rovesci potranno interessare l’Appennino meridionale.

Mercoledì 3 settembre temperature da piena estate: la tendenza meteo

Più nel dettaglio, la giornata di mercoledì 3 risulterà in prevalenza soleggiata seppur con qualche velatura passeggera, specie al Nord, e un aumento della nuvolosità a metà giornata sulle aree montuose ma con pochi fenomeni di rilievo; qualche breve e isolato rovescio di pioggia sarà più probabile sull’Appennino meridionale.

Venti generalmente deboli, da nord o nordovest sui mari del Centro-Sud. Mari generalmente poco mossi. Temperature senza grandi variazioni con caldo da piena estate ovunque: massime pomeridiane fino a 36-37 gradi in Sardegna e Sicilia, fino a 34-35 nelle aree interne del Centro-Sud e fino a 31-33 gradi sulle pianure del Nord Italia.

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Ultimo aggiornamento Domenica 30 Agosto ore 14:03

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