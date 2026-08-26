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Meteo, weekend rovente al Sud e in Sicilia: la tendenza

Temperature oltre i 40 gradi al Sud e Sicilia mentre il caldo si attenua leggermente al Centro e in Sardegna: la tendenza per l'ultimo weekend di agosto
Tendenza26 Agosto 2026 - ore 11:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza26 Agosto 2026 - ore 11:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le ondate di calore, come quelle che hanno funestato l’Italia in queste ultime settimane, sono diventate più frequenti, brutali e durature a causa della continua ed irresponsabile emissione in atmosfera di enormi quantità di gas a effetto serra, derivati soprattutto, ma non solo, dall’abuso dei combustibili fossili. Combustione che prosegue senza sosta nonostante i chiari avvertimenti lanciati dagli scienziati da almeno 40 anni. L’intensa ondata di calore in corso, particolarmente estrema sulle regioni centro meridionali, subirà un’attenuazione soprattutto al Centro, mentre più a sud la massa d’aria estremamente calda persisterà ancora per molti giorni.

Tendenza: weekend ancora rovente al Sud e Sicilia, attenuazione del caldo al Centro e in Sardegna

Sabato 29 la debole perturbazione a carattere di fronte freddo che venerdì attraverserà il Nordovest nel corso della giornata di sabato si sposterà verso est e a latitudini più basse coinvolgendo la Sardegna e le regioni centrali. Sarà proprio su questi settori che il caldo si attenuerà maggiormente, con riferimento in particolare alle temperature estreme attese nei due giorni precedenti. Per quanto riguarda le precipitazioni, rovesci e temporali sparsi saranno possibili sulle aree alpine del Nordest, in Romagna, sul nord della Sardegna e nelle Marche. Fenomeni isolati sul resto della Sardegna, su Abruzzo e Toscana. In Sicilia e al Sud il caldo resterà ancora molto intenso.

Domenica 30 in tutto il Paese probabili condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al Sud e in Sicilia si potrà registrare un leggero calo delle temperature, che resteranno tuttavia sensibilmente superiori alla norma.

La situazione non dovrebbe modificarsi sensibilmente nella giornata successiva di lunedì 31, mentre il primo di settembre una perturbazione potrebbe avvicinarsi ai settori più settentrionali del Nord Italia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 26 Agosto ore 14:01

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