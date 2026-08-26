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Meteo, nuova ondata di caldo estremo: oltre 40 gradi al Sud e Isole

Il picco del caldo tra giovedì e venerdì con valori fino a sfiorare i 45 gradi al Sud e Isole maggiori a causa dell'Anticiclone Africano. Le previsioni meteo
Previsione26 Agosto 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nella seconda parte della settimana, tra mercoledì 26 agosto e sabato 29, si conferma la presenza dell’Anticiclone Africano in gran parte della nostra Penisola, con tempo in prevalenza soleggiato, a parte un po’ di instabilità tra venerdì e sabato al Nord, ma soprattutto con una nuova ondata di caldo estremo al Sud e Isole, dove sono attesi picchi anche oltre i 40 gradi. In base alle ultime proiezioni il picco del caldo è atteso tra giovedì e venerdì al Sud e nelle Isole Maggiori, con temperature che potrebbero spingersi localmente addirittura fino a 42-43 gradi, e quindi su valori quindi davvero eccezionali (fino a 10/12 gradi al di sopra delle medie stagionali).

Previsioni meteo per mercoledì 26 agosto

Mercoledì alternanza tra sole e nuvole al Nord, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con isolati temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggero calo al Sud, in aumento al Centro-Nord e Sardegna; caldo intenso in gran parte del Sud e Isole. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico e Ionio, in generale deboli altrove.

Previsioni meteo per giovedì 27 agosto

Giovedì tempo soleggiato e stabile in Emilia, Romagna e in tutto il Centro-Sud. Nuvolosità sparsa nel resto del Nord e in Sardegna, con pochi brevi acquazzoni e temporali su Alpi centrali e occidentali. Temperature massime ovunque in aumento: caldo molto intenso al Centro-Sud e Isole, e in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna, regioni in cui sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Venti per lo più di debole intensità.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 26 Agosto ore 13:44

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