Meteo: oggi (25 agosto) allerta temporali al Centro-Nord! Nuova fiammata africana al Sud

Nel corso della giornata odierna (martedì 24 agosto) una perturbazione atlantica (la numero 6 del mese) porterà una breve fase temporalesca al Nordest e in gran parte del Centro, mentre il Sud verrà sostanzialmente risparmiato dal maltempo. Poi, per tutto il resto della settimana, il protagonista della situazione meteorologica sarà l’Anticiclone Nord-Africano, che occuperà stabilmente la nostra Penisola, lasciando parzialmente sguarnito solo il Nord, che occasionalmente verrà lambito da fresche e instabili correnti atlantiche.

Questo significa che da domani (mercoledì 26), e almeno fino a domenica 30, al Centro-Sud e Isole il tempo risulterà soleggiato e, soprattutto, caratterizzato da un caldo intenso, con bollenti correnti di origine sahariana che invaderanno la nostra Penisola: in particolare, il picco del caldo estremo è atteso tra giovedì 27 e sabato 29 quando, sulle regioni del medio versante adriatico, al Sud e nelle Isole Maggiori, la colonnina di mercurio dei termometri potrebbe spingersi localmente addirittura fino a 44-45 gradi, su valori quindi davvero eccezionali per fine agosto (anche di 15 gradi rispetto alla norma del periodo).

Al Nord, sebbene con temperature anche qui al di sopra delle medie stagionali, il caldo risulterà più contenuto, con valori in generale entro i 35 gradi e punte fino a 37-38 solo in Emilia-Romagna, mentre temporanei aumenti dell’instabilità porteranno alcuni nuovi brevi momenti temporaleschi, sebbene per lo più concentrati su Alpi e Prealpi.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 25 agosto

Prevalenza di tempo soleggiato al Sud e Isole. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole, specie al Nordovest: nel corso del giorno rovesci e temporali su Alpi Lombarde, Venezie, Emilia, Romagna e praticamente tutte le regioni centrali.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, in aumento in gran parte del Sud e sulle Isole: possibili punte di 40-41 gradi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Venti di Scirocco in rinforzo al Centro-Sud. Mossi i mari di ponente.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 agosto

In gran parte d’Italia tempo in prevalenza soleggiato. Da segnalare una nuvolosità irregolare, sin dal mattino, al Nord-Ovest, dal pomeriggio anche su Toscana e Sardegna. Nelle ore più calde formazione di nubi cumuliformi di modesto spessore attorno ai rilievi, localmente più consistenti nel settore alpino dove non si escludono occasionali e brevi acquazzoni.

Temperature massime in aumento su Calabria e Isole maggiori dove si toccheranno i 40 gradi, fino a 41-42 su Sicilia e Sardegna meridionale. Al Nord valori non oltre i 32-33 gradi. Venti a prevalente regime di brezza, localmente moderati settentrionali su basso Adriatico e Ionio.