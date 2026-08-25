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Meteo: 26 agosto con caldo intenso, specie al Sud e Isole!

Le previsioni meteo per domani, 26 agosto, vedono un miglioramento del tempo al Centro-Nord e un caldo sempre più intenso all'estremo Sud e Isole
Previsione25 Agosto 2026 - ore 12:05 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Alla fine della giornata odierna (martedì 25) la perturbazione numero 6 del mese abbandonerà la nostra Penisola, favorendo così il ritorno del bel tempo anche al Centro-Nord. Nella parte centrale della settimana, tra domani (mercoledì 26) e sabato 29 è poi probabile che l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano occupi stabilmente gran parte della nostra Penisola.

Questo significa che il tempo risulterà in prevalenza soleggiato, con appena un po’ di instabilità tra venerdì 28 e sabato al Nord lambito da una nuova perturbazione atlantica (la numero 7 del mese), e che il caldo risulterà intenso in gran parte del Paese e in particolare al Sud e Isole, dove sono attesi picchi anche oltre i 40 gradi.

In base alle ultime proiezioni il picco del caldo è atteso tra giovedì 27 e venerdì al Sud e nelle Isole Maggiori, con temperature che potrebbero spingersi localmente addirittura fino a 44-45 gradi, e quindi su valori davvero eccezionali per fine agosto (anche di 15 gradi al di sopra delle medie stagionali).

Le previsioni meteo per mercoledì 26 agosto

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con isolati acquazzoni e temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in leggero calo al Sud, in crescita invece al Centro-Nord e Sardegna: caldo comunque intenso in gran parte del Sud e Isole, con punte anche di 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti moderati settentrionali su Basso Adriatico e Ionio, in generale deboli altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 27 agosto

Tempo soleggiato e stabile in Emilia, Romagna e tutto il Centro-Sud. Un po’ di nuvole sul resto del Nord e Sardegna, ma alternate a momenti di bel tempo e con pochi brevi acquazzoni e temporali per lo più concentrati sulle Alpi Centrali e Occidentali.

Temperature massime ovunque in crescita: caldo intenso al Centro-Sud e Isole, e in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna, regioni in cui sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Venti per lo più di debole intensità.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 25 Agosto ore 13:41

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