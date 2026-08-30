Meteo 30 agosto: caldo estremo in Sicilia! Altrove lieve attenuazione

Con l’allontanamento della perturbazione numero 7 di agosto si smorza anche l’instabilità, mentre l’alta pressione tornerà a consolidare la sua presenza sul nostro Paese: questo significa che oggi (domenica 30) e lunedì 31 saranno giornate piene di sole, con appena qualche breve temporale pomeridiano sulle Alpi.

Il vero protagonista però, anche nei prossimi giorni, sarà il caldo: nonostante una lieve flessione, le temperature infatti rimarranno insolitamente alte, soprattutto al Centro-Sud, con il caldo più intenso nelle estreme regioni meridionali, dove sono attesi nuovi picchi fino a 40 gradi e oltre.

Una nuova perturbazione (la numero 1 di settembre) potrebbe invece raggiungere il Nord Italia tra la fine di martedì 1 e la giornata di mercoledì 2 settembre, facendo aumentare l’instabilità nelle regioni settentrionali, per poi portare un po’ di temporali anche sulle regioni adriatiche tra la fine di mercoledì e la giornata di giovedì 3.

Il passaggio di questa nuova perturbazione dovrebbe garantire anche un generale calo termico, prima al Nord, poi anche al Centro-Sud, con valori che in gran parte del Paese potrebbero tornare vicino alle medie stagionali. Il caldo intenso però sembra destinato a tornare già nel prossimo fine settimana: in base alle ultime proiezioni, nell’ultima parte della prossima settimana appare infatti possibile un nuovo rinforzo dell’alta pressione, con conseguente sensibile rialzo termico.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 30 agosto

Al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi, dove si formerà anche qualche temporale; sempre in prevalenza soleggiato altrove.

Temperature massime in leggero calo al Sud, ma sempre al di sopra della norma in gran parte d’Italia: massime tra 28 e 34 gradi al Nord, 30 e 35 gradi gradi al Centro e in Sardegna, 32 e 38 gradi al Sud, ma con punte di 40 gradi e oltre in Sicilia. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 31 agosto

Al mattino un po’ di nuvole e qualche breve acquazzone sulle Alpi Orientali, tanto sole sul resto d’Italia. Nel pomeriggio nubi e isolati temporali su Alpi Centrali e Orientali; un po’ di nubi innocue anche sull’Appennino Centrale e Meridionale, tempo sempre in prevalenza soleggiato nel resto del Paese.

Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al Sud, senza grandi variazioni altrove. Venti in generale di debole intensità.