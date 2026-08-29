Meteo: weekend con caldo in attenuazione, al Sud ancora picchi elevati

Nel fine settimana il bollente Anticiclone Nord-Africano, pur occupando ancora il nostro Paese, tenderà a indebolirsi, favorendo così un po’ di instabilità e anche parziale attenuazione del caldo, che comunque rimarrà decisamente intenso, almeno al Sud e Isole, dove sono attesi nuovi picchi attorno ai 40 gradi. L’instabilità invece sarà alimentata da una perturbazione (la numero 7 del mese) che scivolerà su parte della Penisola, favorendo la formazione di qualche temporale al Centro e Sardegna.

Nei prossimi due giorni, domenica 30 e lunedì 31, il tempo risulterà in generale soleggiato, con un’ulteriore leggera attenuazione del caldo lunedì al Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti indicano poi la possibilità che una nuova perturbazione raggiunga il Nord nella giornata di martedì 1 settembre, con il successivo coinvolgimento delle regioni centrali nella giornata di mercoledì e del Meridione giovedì 3.

Il passaggio di questa nuova perturbazione garantirà anche un generale calo termico, a partire dalle regioni settentrionali, con valori che in gran parte del Paese dovrebbero tornare su valori vicini alla norma; la tregua dal gran caldo però potrebbe essere però di breve durata, perché le proiezioni a lungo termine vedono la possibilità di un nuovo rinforzo dell’alta pressione, con conseguente sensibile rialzo termico, già nel prossimo fine settimana.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 29 agosto

Al mattino bel tempo al Nordovest, Emilia, Romagna e gran parte del Sud; nuvole altrove, con isolati rovesci e temporali su Alpi Orientali, Marche, Umbria e Sardegna. Nel pomeriggio bel tempo in gran parte del Nord (eccezione di isolati temporali sulle Alpi Orientali), Toscana e Sardegna; nubi sul resto d’Italia, con isolati scrosci di pioggia sull’Appennino Centrale.

Temperature massime in rialzo all’estremo Nordovest, in diminuzione nel resto d’Italia: ancora picchi di 40 gradi e oltre al Sud, fino a 37-38 gradi al Centro e in Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 30 agosto

Prevalenza di tempo soleggiato, con solo degli annuvolamenti nelle zone montuose, specie nel pomeriggio quando saranno possibili locali rovesci nell’estremo settore alpino orientale.

Temperature in ulteriore leggero calo al Centro-Sud; massime dai 27 ai 34 gradi al Nord, 29-35 gradi al Centro e in Sardegna, 32-38 gradi al Sud e in Sicilia, ma con picchi fino a 40 gradi o poco oltre sull’isola. Venti per lo più deboli con rinforzi di brezza.