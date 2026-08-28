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Meteo: oggi (28 agosto) apice del caldo! Al Sud e in Sicilia valore estremi

Le previsioni meteo per oggi, 27 agosto, indicano l'apice di questa ennesima fiammata africana che sta interessando in particolare il Centro-Sud.
Previsione28 Agosto 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’anticiclone nord africano si trova nella sua piena ennesima espansione, questa volta con l’asse inclinato verso i Balcani e accompagnato da una massa d’aria eccezionalmente calda che si estende dal Sahara verso il Mediterraneo centrale. Proprio nella giornata odierna (venerdì 28 agosto) è previso l’apice di questa fase di calura estrema che colpirà per lo più al Centro-Sud, ma con temperature oltre la norma anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna. Sulle regioni meridionali le massime potranno toccare picchi eccezionali, fino a 40-45 gradi, mentre le regioni settentrionali resteranno parzialmente influenzate dalle correnti atlantiche che interessano i Paesi oltralpe.

In particolare, in queste ore, una perturbazione atlantica (la numero 7 del mese) sarà responsabile di episodi di instabilità in molte aree del Nord ed entro domani (sabato 29) attraverserà rapidamente la Sardegna e le regioni centrali, ma con effetti non particolarmente diffusi. In questo contesto, nell'ultimo fine settimana del mese il caldo subirà una leggera attenuazione al Centro-Nord e in Sardegna, mentre resterà su livelli estremi in Sicilia e in parte del Sud, dove le temperature potrebbero raggiungere nuovamente picchi intorno ai 40 gradi.

Successivamente, nella prima parte della prossima settimana, il promontorio anticiclonico dovrebbe ritirarsi solo parzialmente verso sud riuscendo, comunque, a mantenere le temperature sopra la media, ma con anomalie meno marcate rispetto ai giorni precedenti.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 28 agosto

Cielo nuvoloso con possibili piogge e temporali localmente intensi nel corso della giornata su Alpi, parte del Nord-Ovest, alto Veneto e Friuli. Nel resto del Paese tempo più stabile e soleggiato. Alla sera tendenza a un miglioramento sulle regioni nord-occidentali.

Caldo molto intenso in Emilia Romagna e al Centro-Sud, con punte massime da 36 a 42 gradi e possibili picchi fino a 43-45 gradi nelle zone interne del Sud e delle Isole. Valori più contenuti nel resto del Nord. Venti deboli, con rinforzi da sud nel Tirreno, da ovest in Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 29 agosto

Nuvoloso all’estremo Nord-Est, al Centro e in Sardegna, ampie schiarite altrove; qualche pioggia o rovescio possibile già dal mattino su rilievi friulani, zone interne del Centro, coste marchigiane e centro-nord della Sardegna. Nel pomeriggio migliora in Sardegna; le nubi si estendono verso parte del Sud, ma con scarsi fenomeni. Le schiarite tornano ampie quasi dappertutto in serata.

Temperature massime in calo, ma ancora molto elevate: picchi di nuovo oltre i 40 gradi in Sicilia, intorno ai 40 gradi al Sud, 36-38 gradi al Centro e in Sardegna, 35 in Emilia Romagna; valori più contenuti nel resto del Nord. Un po’ ventilato sui mari occidentali e lo Ionio.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Agosto ore 10:33

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