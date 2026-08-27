Meteo, Italia tra caldo estremo oltre i 40 gradi e qualche temporale: le previsioni

In questa parte centrale della settimana torna ad allungarsi nel Mediterraneo e sull’Italia l’Anticiclone Africano, accompagnato da una massa d’aria eccezionalmente calda, proveniente dall’entroterra nordafricano. Saremo alle prese quindi con una nuova ondata da calore di livello estremo in molte regioni, in particolare al Centro-Sud e nelle Isole, ma con temperature ben oltre la norma anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna. L’apice di questa ondata è confermato per la giornata di venerdì, con temperature massime localmente superiori ai 40 gradi in Sicilia e Sardegna; già venerdì però una perturbazione atlantica (la numero 7 del mese) porterà nuvole e instabilità sulle zone alpine e al Nord-Ovest, per poi attraversare rapidamente sabato il Nord-Est, la Sardegna e le regioni centrali. Nel fine settimana infatti il caldo resterà su livelli estremi in Sicilia e in parte del Sud, dove le temperature potrebbero mantenersi su valori molto oltre la norma anche nel corso della prossima settimana. La perturbazione in transito darà luogo ad un calo termico e un’attenuazione del caldo intenso, al Centro e in Sardegna, che potrebbe rivelarsi però solo temporaneo; infatti i primi giorni di settembre vedranno ancora temperature superiori alla media in queste regioni, seppure con anomalie meno marcate.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 27 agosto

Tempo in prevalenza stabile, ma con la presenza di nuvolosità sparsa al mattino su Alpi, Piemonte, Lombardia e Sardegna; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con nuvole insistenti all’estremo Nord-Ovest, in Sardegna e in aumento tra basso Lazio e Campania; altrove in prevalenza soleggiato o velato, con qualche nuvole in più sulle Alpi; verso sera nuvole in arrivo in Liguria e coste toscane. Temperature massime ovunque in rialzo, con punte introno o poco oltre 40 gradi nelle Isole. Venti per lo più di debole intensità.

Previsioni meteo per venerdì 28 agosto

Fin dal mattino tempo instabile con piogge e rovesci in Piemonte, Valle d’Aosta e rilievi della Lombardia. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi occidentali, vicine pianure del Piemonte e, Alpi e Prealpi lombarde e in estensione in serata alle Alpi orientali. Tempo stabile e generalmente soleggiato nel resto del Paese. Caldo molto intenso in Emilia Romagna, Centro-Sud e Isole, con punte massime in queste regioni da 36 a 42 gradi e possibili picchi anche poco superiori nelle Isole. Venti deboli, con rinforzi da sud nel Tirreno.