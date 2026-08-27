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Meteo: tra fine agosto e inizio settembre qualche temporale e caldo meno estremo

La tendenza meteo per la fine di agosto e i primi giorni di settembre vede un indebolimento parziale dell'anticiclone con possibili temporali.
Tendenza27 Agosto 2026 - ore 11:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza27 Agosto 2026 - ore 11:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le attuali proiezioni confermano che, nel corso del fine settimana del 29-30 agosto, le anomalie termiche molto accentuate attese tra oggi (giovedì 27) e domani (venerdì 28) cominceranno a calare al Centronord e in Sardegna mentre per il Sud e la Sicilia bisognerà attendere soprattutto i primi giorni della prossima settimana.

Questa tendenza è collegata all’arretramento verso sud del cuore più bollente dell’anticiclone nord-africano con l’instaurarsi in quota di correnti mediamente più occidentali con afflusso d’aria un po’ meno torrida. Si sottolinea, però, che l’anomalia della massa d’aria nei giorni successivi rimarrà comunque positiva dai 2 ai 6 gradi oltre la norma; ciò significa che l’ondata di calore è destinata a protrarsi anche per la prima settimana di settembre anche se fortunatamente su livelli meno estremi anche sulle regioni meridionali. Le temperature al suolo verranno poi modulate dall’andamento del tempo in termini di nuvole ed eventuali fenomeni.

Al momento si vede la possibilità di transito di una perturbazione non particolarmente intensa al Nord tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre e un po’ più di instabilità tra mercoledì e giovedì 3 anche tra le zone interne e adriatiche del settore peninsulare; il tutto dovrebbe avere risvolti positivi sulle temperature con clima caldo in queste aree ma su valori più contenuti. In seguito, verso il successivo fine settimana del 5-6 settembre (il primo del mese) si vedrebbe una tendenza al rinforzo dell’alta pressione fino al Nord con annesso aumento delle temperature; si tratta comunque di un segnale che andrà verificato negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Tra domenica 30 agosto e i primi giorni di settembre la calura inizia ad attenuarsi anche all'estremo Sud: la tendenza meteo

Vediamo quindi qualche dettaglio in più per l’ultimo scroscio di agosto. Domenica 30 prevarrà un tempo stabile e soleggiato. Qualche annuvolamento sarà possibile in montagna tra Alpi e Appennini e potrà transitare in forma passeggera al Sud e in Sicilia dove si potrà registrare anche un’attenuazione del caldo più estremo. Picchi prossimi ai 40 gradi saranno possibili ancora in Sicilia mentre nel resto del Sud non si dovrebbe andare oltre i 35-37 gradi. Al Centronord le massime dovrebbero essere comprese tra 29 e 34 gradi. Venti per lo più deboli con qualche locale rinforzo sul Ligure e attorno al Salento.

Per lunedì 31 saranno possibili ulteriori lievi cali delle temperature nelle regioni meridionali per effetto anche di una ventilazione settentrionale con valori in calo di 1-4 gradi e punte probabilmente sotto la soglia dei 40 gradi anche in Sicilia. Per il resto pochi cambiamenti di rilievo. Sarà un’altra giornata con prevalenza di sole un po’ dappertutto; pochi gli annuvolamenti anche in montagna ad eccezione delle Alpi orientali dove i cumuli potrebbero essere un po’ più sviluppati ed associati nel pomeriggio a qualche isolato e breve rovescio o temporale.

Martedì 1 settembre, come detto, potrebbe affacciarsi una perturbazione al Nord ma per dettagli sufficientemente attendibili si rimanda ai prossimi aggiornamenti.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Agosto ore 14:24

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