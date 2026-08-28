Meteo: weekend al via con caldo meno estremo ad eccezione dell'estremo Sud

Dopo l’ennesima espansione verso il Mediterraneo e l’Italia, il promontorio anticiclonico nord-africano tenderà a ritirarsi parzialmente verso sud insieme al nucleo più “bollente” della massa d’aria che lo accompagna. Infatti, dopo l’apice di quest’ultima fase calda che ha visto i termometri superare i 40 gradi sulle regioni meridionali, le temperature tenderanno a calare, rimanendo comunque sopra la media, con valori ancora molto elevati nel fine settimana al Sud e in Sicilia dove si potrebbero raggiungere nuovamente picchi intorno ai 40 gradi.

Nel frattempo, la perturbazione (n.7) che ha raggiunto il Nord scivolerà sabato 29 verso il Centro e la Sardegna portando, tuttavia, poche precipitazioni. Seguiranno due giornate, domenica 30 e lunedì 31, all’insegna del tempo soleggiato, con un’ulteriore leggera attenuazione del caldo lunedì al Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono, per l’inizio di settembre, il probabile arrivo di una perturbazione al Nord nella giornata di martedì 1 e il suo spostamento verso il Centro nella giornata di mercoledì 2, fino a raggiungere il meridione entro giovedì 3.

Questa situazione determinerà un generale calo termico a metà settimana a partire dalle regioni settentrionali, con valori che torneranno vicini alla norma. Tuttavia, sembra che questo ridimensionamento del caldo sia solo temporaneo poiché, verso il successivo weekend (5-6 settembre), sembra probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione accompagnato da una risalita delle temperature.

Le previsioni meteo per sabato 29 agosto

Nuvoloso all’estremo Nord-Est, al Centro e in Sardegna, ampie schiarite altrove; qualche pioggia o rovescio possibile già dal mattino su rilievi friulani, zone interne del Centro, coste marchigiane e Sardegna. Nel pomeriggio migliora in Sardegna; le nubi si estendono verso parte del Sud, ma con scarsi fenomeni. Le schiarite tornano ampie quasi dappertutto in serata.

Temperature massime in calo, ma ancora molto elevate: picchi di nuovo oltre i 40 gradi in Sicilia, intorno ai 40 gradi al Sud, 36-38 gradi al Centro e in Sardegna, 35 in Emilia Romagna; valori più contenuti nel resto del Nord. Un po’ ventilato sui mari occidentali e lo Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 30 agosto

Tempo in generale soleggiato, con solo degli annuvolamenti nelle zone montuose, specie nel pomeriggio quando saranno possibili locali rovesci nell’estremo settore alpino orientale.

Temperature in ulteriore leggero calo al Centro-Sud; massime dai 27 ai 34 gradi al Nord, 29-35 gradi al Centro e in Sardegna, 32-38 gradi al Sud e in Sicilia, ma con picchi fino a 40 gradi o poco oltre sull’isola. Venti per lo più deboli con rinforzi di brezza.