Meteo: caldo più sopportabile a inizio settembre! Perturbazione al Nord

Nella prima settimana di settembre la massa d’aria associata all’alta pressione presente nel Mediterraneo e sulle nostre regioni centromeridionali avrà ancora caratteristiche termiche anomale per il periodo, ma con scarti rispetto alla media decisamente più contenuti rispetto a quelli dell’ondata di calore di questi ultimi giorni. Il caldo quindi risulterà più sopportabile anche sulle regioni meridionali e nelle Isole, con temperature massime in queste regioni mediamente di 3/6 gradi oltre la norma.

Il Nord Italia sarà più esposto al flusso di correnti occidentali atlantiche, all’interno del quale si muoveranno dei sistemi nuvolosi che, in base ai dati più aggiornati, dovrebbero transitare a latitudini più alte rispetto alla nostra Penisola, sui Paesi dell’Europa centro-settentrionale, al più lambendo l’arco alpino, determinando delle fasi di locale instabilità sulle Alpi e su alcune aree del Nord, in particolare nella giornata di mercoledì 2 settembre. Nelle giornate successive, probabilmente fino a sabato 5, al momento non sono previsti passaggi di perturbazioni organizzate sul nostro Paese. Questa tendenza andrà però confermata nei prossimi aggiornamenti, che vi invitiamo a seguire.

Settembre al via con caldo finalmente più sopportabile anche all'estremo Sud e in Sicilia: la tendenza meteo per 1-2 settembre

In dettaglio, martedì 1 settembre (data che per convenzione segna l’inizio dell’Autunno Meteorologico), il tempo si manterrà stabile e soleggiato al Centro-Sud, a parte il possibile sviluppo di isolati rovesci pomeridiani sui rilievi di Basilicata e Calabria. Al Nord la giornata vedrà prevalenza di sole, con il transito di un po’ di nuvolosità e la possibilità di qualche breve rovescio o temporale sulle Alpi centro orientali, con basso rischio di coinvolgimento delle zone di pianura. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

Per mercoledì 2 invece si profila un temporaneo calo delle massime in gran parte delle regioni settentrionali.