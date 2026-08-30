Meteo: oggi (30 agosto) lieve flessione del caldo! Pochi temporali

Oggi (domenica 30 agosto) e domani (lunedì 31) l’alta pressione occuperà con decisione la nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sulle zone alpine, mentre le temperature, sebbene in leggera flessione, rimarranno in generale al di sopra della norma. Saranno quindi giornate ancora caratterizzate dal caldo, che risulterà intenso soprattutto al Sud e in particolare in Sicilia dove, almeno per la giornata odierna, sono previsti nuovi picchi fino a 40 gradi e oltre.

Martedì 1 settembre invece è probabile l’arrivo di una perturbazione (la numero 1 del mese) che coinvolgerà dapprima il Nord, dove porterà dei temporali, oltre che sulle Alpi, anche in pianura, per poi scivolare lungo la nostra Penisola e portare una fase di tempo instabile mercoledì 2 nelle regioni centrali e infine, giovedì 3, anche al Sud. Le correnti relativamente fresche al seguito di questa nuova perturbazione causeranno anche un generale calo termico, prima al Nord, poi anche al Centro-Sud, con valori che quindi in gran parte del Paese torneranno vicini alle medie stagionali, decretando la fine della lunga ondata di caldo intenso.

La tregua dal gran caldo potrebbe però essere di breve durata, perché le proiezioni aggiornate confermano la possibilità che alla fine della settimana l’alta pressione torni a occupare con decisione l’Italia, causando un nuovo sensibile aumento delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 30 agosto

Al mattino tempo soleggiato praticamente in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle Alpi, dove si formerà anche qualche temporale; sempre in prevalenza bello e soleggiato nel resto del Paese. Temperature massime in lieve diminuzione al Sud e Isole, in leggero rialzo nelle regioni centrali, comunque in generale sempre al di sopra della norma in gran parte d’Italia: massime per lo più tra 28 e 34 gradi al Nord, 30 e 35 gradi gradi al Centro e in Sardegna, 32 e 38 gradi al Sud, ma con punte di 40 gradi e oltre in Sicilia. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 31 agosto

Mattinata con un po’ di nuvolosità e qualche breve acquazzone sulle Alpi Orientali, tanto sole sul resto d’Italia. Nel pomeriggio nubi e isolati temporali su Alpi Centrali e Orientali; un po’ di nubi innocue anche sull’Appennino Centrale e Meridionale, tempo sempre in prevalenza soleggiato nel resto del Paese. Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al Sud, senza grandi variazioni altrove. Venti in generale di debole intensità.