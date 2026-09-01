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Meteo 1 settembre: caldo ancora anomalo! Da venerdì 4 nuovo rialzo termico

Il mese di settembre che ha inizio oggi (martedì 1) in questi primi giorni sperimenta ancora un caldo intenso e anomalo. Nel weekend nuovi rialzi
Previsione1 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La settimana da poco iniziata sarà caratterizzata dalla persistenza dell’anticiclone e da un caldo intenso, decisamente anomalo per il periodo. L’alta pressione manterrà le perturbazioni lontane dal nostro paese ma più in generale da tutta l’Europa meridionale, dalla Penisola Iberica a quella balcanica.

In questi primi giorni di settembre le temperature caleranno ancora di qualche grado al Sud e nelle due Isole maggiori; sull’Italia le temperature resteranno comunque elevate e da piena estate con massime che nelle regioni meridionali, in Sicilia e Sardegna arriveranno comunque a toccare e a superare leggermente i 35 gradi. Il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato con pochi e brevi rovesci o temporali pomeridiani su Alpi orientali e Appennino meridionale.

Nella seconda parte della settimana l’alta pressione africana si rafforzerà ulteriormente e il caldo aumenterà in tutta Italia, anche al Centro-Nord: a partire da venerdì 4, le temperature potranno far registrare valori anche di 6-8 °C superiori rispetto alla media stagionale; in tutta Italia si potranno raggiungere i 35 °C con picchi di 37-38 gradi. Inoltre l’anticiclone si mostrerà particolarmente forte e robusto, tanto da inibire anche l’instabilità pomeridiana sulle aree montuose.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 1 settembre

Al Nord un po’ di nuvolosità variabile e irregolare alternata a schiarite anche ampie: al mattino qualche pioggia residua ancora possibile sulla Venezia Giulia mentre nel pomeriggio isolati rovesci o temporali saranno possibili su Alpi centro orientali ed Emilia. Al Centro-Sud e Isole prevalenza di tempo soleggiato: temporaneo aumento della nuvolosità da metà giornata sui rilievi, con la possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali sull’Appennino meridionale e sui rilievi della Puglia.

Temperature massime in leggero calo al Nord e sul settore ionico, senza variazioni di rilievo altrove; valori fino a 35-36 °C al Centro-Sud, ma fino a 37-38 in Sardegna e Sicilia. Venti in prevalenza di debole intensità, salvo moderati rinforzi di brezza a metà giornata lungo le coste. Un po’ mossi il Mar Ligure, l’alto Adriatico e lo Ionio meridionale; poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 settembre

Giornata in prevalenza soleggiata seppur con qualche velatura passeggera, specie al Nord, e un aumento della nuvolosità a metà giornata sulle aree montuose con qualche rovescio o temporale in sviluppo su orientali, Appennino settentrionale tra Liguria ed Emilia occidentale e sull’Appennino meridionale tra Basilicata, Puglia e nord della Calabria.

Temperature senza grandi variazioni rispetto a martedì: massime pomeridiane fino a 37-38 gradi in nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, fino a 34-36 nelle aree interne del Centro-Sud; al Nord si raggiungeranno i 32-33 gradi. Venti generalmente deboli, da nord o nordovest sui mari del Centro-Sud. Mari: localmente un po’ mosso lo Ionio, calmi o poco mossi gli altri bacini.

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Ultimo aggiornamento Martedì 01 Settembre ore 08:54

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