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Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede un nuovo rialzo delle temperature da Nord a Sud con valori oltre i 35 gradi.
Tendenza31 Agosto 2026 - ore 12:38 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza31 Agosto 2026 - ore 12:38 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nella seconda parte della settimana e con buona probabilità fino almeno a tutto il week-end, si confermano protagonisti l’Anticiclone Africano e la massa d’aria più calda della norma ad esso associata; rispetto ai valori medi, le temperature in Italia potranno risultare dai 4 ai 10 °C oltre la media stagionale. Il caldo è previsto intensificarsi soprattutto in vista del fine settimana, quando da nord a sud si potranno toccare e ancora superare i 35 gradi.

L’alta pressione manterrà le perturbazioni lontane dal nostro Paese ma più in generale da tutta l’Europa meridionale, dalla Penisola Iberica ai Balcani; inoltre l’anticiclone sarà particolarmente robusto, tanto da inibire anche l’instabilità pomeridiana sulle aree montuose della nostra Penisola: a metà settimana alcuni rovesci potranno interessare solo l’Appennino meridionale.

Nella seconda parte della settimana nuovo rialzo delle temperature verso valori oltre i 35 gradi: la tendenza meteo

Più nel dettaglio, la giornata di giovedì 3 settembre vedrà lo sviluppo di brevi e isolati temporali pomeridiani nelle zone appenniniche del Sud, specie in Basilicata e Calabria. Nel resto del Paese prevarranno condizioni di tempo soleggiato, con il transito di qualche velatura al Nord e sul medio Tirreno, e locali annuvolamenti nelle ore pomeridiane sulle Alpi orientali. Temperature in aumento nei valori massimi, per lo più compresi tra 29 e 34 gradi. Venti deboli, ma con moderati rinforzi di Tramontana e Maestrale in Puglia, nelle Isole e mari circostanti, che risulteranno a tratti mossi.

Venerdì 4 giornata molto simile dal punto di vista meteo, ma con un’attenuazione dell’instabilità al Sud, un ulteriore generale rialzo termico e la ventilazione settentrionale insistente solo in Puglia, nel Canale d’Otranto e nello Ionio.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 31 Agosto ore 15:15

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