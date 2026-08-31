Meteo: anticiclone e caldo anomalo! Valori meno estremi ma sempre elevati

La settimana appena iniziata sarà ancora caratterizzata dalla persistenza dell’anticiclone e da un caldo anomalo. L’alta pressione manterrà le perturbazioni lontane dal nostro paese ma più in generale da tutta l’Europa meridionale, dalla Penisola Iberica a quella balcanica.

Nei primi giorni della settimana le temperature caleranno ancora di qualche grado al Sud e Isole dove comunque arriveremo a toccare e a superare i 35 gradi; in Sicilia, in particolare, si potranno anche sfiorare i 40 gradi. Il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato con pochi e brevi fenomeni pomeridiani su Alpi e Appennino meridionale.

Nella seconda parte della prima settimana di settembre, l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente e il caldo aumenterà in tutta Italia; rispetto ai valori medi del periodo, le temperature potranno risultare di 6-10 °C oltre la media stagionale. Il caldo è previsto intensificarsi soprattutto nel fine settimana del 5-6 settembre quando da nord a sud si toccheranno e supereranno i 35 gradi con picchi di 37-38 gradi. Inoltre, l’anticiclone si mostrerà particolarmente forte e robusto, tanto da inibire anche l’instabilità pomeridiana sulle aree montuose.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 31 agosto

Al mattino un po’ di nuvolosità sulle Alpi e tra Campania e nordovest della Calabria; altrove soleggiato con un cielo in prevalenza sereno. Da metà giornata nubi in aumento sulle aree montuose ella Penisola con lo sviluppo di brevi e isolati rovesci e temporali sulle Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli e sui rilievi meridionali tra Campania, Basilicata e Puglia; sempre in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al Sud, senza grandi variazioni altrove. Clima sempre molto caldo e oltre la norma: massime fino a 40 gradi in Sicilia, punte di 36-37 gradi al Sud e di 34-35 in Sardegna, Centro ed Emilia Romagna. Venti in prevalenza di debole intensità. Un po’ mossi il Mar Ligure, il Tirreno e lo Ionio; poco mossi o calmi gli altri mari.

Le previsioni meteo per martedì 1 settembre

Al Nord un po’ di nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie: al mattino qualche pioggia possibile sulla Venezia Giulia, dal pomeriggio isolati rovesci su Alpi centro orientali ed Emilia. Al Centro-Sud e Isole prevalenza di tempo soleggiato: temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sui rilievi, con la possibilità di isolati rovesci o temporali sull’Appennino meridionale e nel Salento.

Temperature massime in leggero calo in gran parte del Nord, con poche variazioni altrove. Venti in prevalenza di debole intensità, salvo moderati rinforzi

di brezza a metà giornata lungo le coste. Un po’ mossi il Mar Ligure, l’alto Adriatico e lo Ionio meridionale; poco mossi gli altri bacini.