Meteo 31 agosto: si placa la fiammata africana al Sud! Le previsioni

Nei prossimi giorni sul nostro Paese insisterà l’alta pressione, che solo martedì 1 settembre consentirà a una perturbazione di lambire il nostro Paese, portando un temporaneo e modesto aumento dell’instabilità al Nord. Ci attende quindi una settimana con giornate nel complesso piene di sole, specie al Centro-Sud e Isole; solo al Nord, martedì, è atteso qualche temporale oltre che sulle aree montuose anche sulle vicine pianure.

Nonostante la prevalenza di tempo bello, invece, le temperature nei prossimi giorni caleranno e, pur rimanendo tipicamente estive, si porteranno su valori più vicini a quelli tipici del periodo, anche al Sud: finirà quindi la lunga e intensa ondata di calore che ha caratterizzato l’ultimo periodo.

La tregua dal gran caldo potrebbe però essere di breve durata, perché le proiezioni aggiornate confermano la possibilità che alla fine della settimana l’alta pressione torni a occupare con decisione l’Italia, causando un nuovo sensibile aumento delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 31 agosto

Al mattino un po’ di nuvolosità su Alpi Orientali e Appennino Meridionale, comunque senza piogge, tanto sole sul resto d’Italia. Nel pomeriggio un po’ di nuvole sui rilievi della Penisola, con isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Campania e Appennino Lucano; sempre in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al Sud, senza grandi variazioni altrove. Venti in prevalenza di debole intensità.

Le previsioni meteo per martedì 1 settembre

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Nord: nel corso del giorno qualche rovescio o temporale su Alpi e Appennino Settentrionale, con possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Al Centro-Sud e Isole prevalenza di tempo soleggiato: temporaneo aumento della nuvolosità, nel pomeriggio, solo sui rilievi, con la possibilità di isolati acquazzoni sull’Appennino Meridionale.

Temperature massime in leggero calo in gran parte del Nord, con poche variazioni altrove.