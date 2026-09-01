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Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre

Settembre prosegue sotto il segno del caldo estivo: si profila un weekend stabile e molto caldo e così anche buona parte della prossima settimana. La tendenza meteo
Tendenza1 Settembre 2026 - ore 11:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza1 Settembre 2026 - ore 11:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Anche le ultime proiezioni confermano per questo inizio di settembre un prolungato dominio dell’alta pressione nord africana protesa verso l’area mediterranea e tutta l’Europa meridionale dalla penisola iberica a quella balcanica. La conseguente stabilità atmosferica, piuttosto accentuata tanto che anche i classici rovesci o temporali di calore pomeridiani saranno quasi del tutto assenti, sarà naturalmente accompagnata da temperature sempre oltre la norma con clima pienamente estivo. Le anomalie della massa d’aria come già annunciato dovrebbero crescere alla fine di questa settimana fino a scarti rispetto alla norma dai 4 agli 8 gradi e fino a sfiorare localmente i 10 in prossimità dell’arco alpino. Per il Nord potrebbe anche essere ritoccato qualche valore record del mese di settembre. Questa situazione dovrebbe proseguire pressoché inalterata anche per la prima parte della prossima settimana. Forse solo intorno a giovedì-venerdì una lieve tendenza all’arretramento verso sud dell’anticiclone a ad anomalie termiche un po’ meno marcate farebbero presagire qualche primo cambiamento per l’inizio della seconda decade del mese. Per una conferma e maggiori dettagli sarà comunque bene attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.
Vediamo qualche dettaglio in più sull’andamento del tempo negli ultimi giorni di questa settimana.

Tendenza meteo: tempo stabile e caldo a oltranza sull'Italia


Venerdì 4 sarà una giornata soleggiata e calda un po’ dappertutto. Ampie e diffuse le schiarite salvo poche velature passeggere e lo sviluppo pomeridiano di cumuli associati a sporadici rovesci a ridosso dei rilievi della Calabria e della Sicilia orientale. Temperature quasi ovunque in aumento eccetto in Sicilia e nel sud della Sardegna; valori massimi quasi ovunque sopra i 30 gradi e fino a punte attorno ai 35 gradi. Venti fino a moderati settentrionali su Puglia, Lucania e alto Ionio, deboli altrove.
Seguirà un fine settimana all’insegna del sole diffuso e del caldo in intensificazione. Saranno quasi del tutto assenti anche i cumuli pomeridiani in montagna. Sabato delle velature lambiranno l’estremo Nordest. Domenica un modesto fronte nuvoloso in transito oltralpe potrebbe avvicinarsi senza effetti nella seconda parte del giorno alle Alpi centro-occidentali. Temperature come detto in aumento con probabile locale sforamento da nord a sud della soglia dei 35 gradi. La ventilazione si smorzerà anche tra la Puglia e lo Ionio e diverrà ovunque prevalentemente debole e regolata dalle brezze.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 01 Settembre ore 13:33

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