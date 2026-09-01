FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, settembre al via con una nuova intensificazione del caldo ...

Meteo, settembre al via con una nuova intensificazione del caldo anomalo: oltre i 35 gradi

Ennesimo rinforzo dell'Anticiclone africano sull'Italia: temperature in aumento con valori sopra le medie stagionali. Le previsioni meteo dell'1-2 settembre
Previsione1 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione1 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata dalla persistenza dell’Anticiclone Africano e da un caldo intenso, decisamente anomalo per il periodo. L’alta pressione manterrà le perturbazioni lontane dal nostro Paese e più in generale da tutta l’Europa meridionale. In questi primi giorni della settimana le temperature caleranno ancora di qualche grado al Sud e nelle due Isole maggiori; sull’Italia le temperature resteranno comunque elevate e da piena estate con massime che nelle regioni meridionali, in Sicilia e Sardegna arriveremo comunque a toccare e a superare leggermente i 35 gradi. Il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato, a parte dei temporali pomeridiani su Alpi orientali e Appennino meridionale. Nella seconda parte della settimana, l’alta pressione africana si rafforzerà ulteriormente e il caldo aumenterà in tutta Italia, anche al Centro-Nord: a partire da venerdì, le temperature potranno far registrare valori anche di 6-8 °C superiori rispetto alla media stagionale; in tutte le regioni si potranno raggiungere i 35 °C con picchi di 37-38 gradi. Inoltre l’anticiclone si mostrerà particolarmente forte e robusto, tanto da inibire anche l’instabilità pomeridiana sulle aree montuose.

Previsioni meteo per martedì 1 settembre

Al Nord un po’ di nuvolosità variabile, ma con schiarire anche ampie: nel pomeriggio isolati rovesci o temporali possibili su Alpi centro-orientali, Appennino ed Emilia. Al Centro-Sud e Isole prevalenza di tempo soleggiato, ma con un aumento della nuvolosità da metà giornata sui rilievi associata a isolati temporali sull’Appennino meridionale. In serata ancora qualche temporale in Alto Adige e Alpi friulane. Temperature massime in leggero calo al Nord e nei settori ionici del Sud e della Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove. Venti in prevalenza di debole intensità. Mari generalmente poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 2 settembre

Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche velatura passeggera, specie al Nord, e un aumento della nuvolosità a metà giornata sulle aree montuose con qualche rovescio o temporale in sviluppo su Alpi orientali, Appennino ligure ed emiliano, e sull’Appennino meridionale. Temperature senza grandi variazioni rispetto a martedì. Venti generalmente deboli, settentrionali sui mari del Centro-Sud. Mari calmi o poco mossi.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Anticiclone africano in rinforzo: caldo in intensificazione e oltre la norma
    Previsione1 Settembre 2026

    Meteo, Anticiclone africano in rinforzo: caldo in intensificazione e oltre la norma

    Si profila un'ennesima fase di caldo anomalo dopo un'estate da record: punte oltre i 35 gradi e sole. Mercoledì 2 settembre qualche temporale. Le previsioni meteo
  • Meteo 1 settembre: caldo ancora anomalo! Da venerdì 4 nuovo rialzo termico
    Previsione1 Settembre 2026

    Meteo 1 settembre: caldo ancora anomalo! Da venerdì 4 nuovo rialzo termico

    Il mese di settembre che ha inizio oggi (martedì 1) in questi primi giorni sperimenta ancora un caldo intenso e anomalo. Nel weekend nuovi rialzi
  • Meteo: settembre al via con caldo intenso e temporali sui rilievi
    Previsione31 Agosto 2026

    Meteo: settembre al via con caldo intenso e temporali sui rilievi

    Le previsioni meteo per l'1 settembre indicano un caldo meno estremo in linea generale ma con picchi fino a 37-38 gradi nelle Isole maggiori.
  • Meteo: anticiclone e caldo anomalo! Valori meno estremi ma sempre elevati
    Previsione31 Agosto 2026

    Meteo: anticiclone e caldo anomalo! Valori meno estremi ma sempre elevati

    Le previsioni meteo per oggi, ultimo giorno di agosto, vedono ancora un caldo intenso, in particolare al Sud e in Sicilia. Pochissimi temporali.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre
Tendenza1 Settembre 2026
Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre
Settembre prosegue sotto il segno del caldo estivo: si profila un weekend stabile e molto caldo e così anche buona parte della prossima settimana. La tendenza meteo
Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi
Tendenza31 Agosto 2026
Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede un nuovo rialzo delle temperature da Nord a Sud con valori oltre i 35 gradi.
Meteo: nella seconda parte della settimana ancora caldo anomalo!
Tendenza30 Agosto 2026
Meteo: nella seconda parte della settimana ancora caldo anomalo!
La tendenza meteo per la seconda parte della prossima settimana indica un nuovo aumento del caldo, che sarà ben oltre la norma da Nord a Sud.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 01 Settembre ore 13:18

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154