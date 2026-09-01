Meteo, settembre al via con una nuova intensificazione del caldo anomalo: oltre i 35 gradi

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata dalla persistenza dell’Anticiclone Africano e da un caldo intenso, decisamente anomalo per il periodo. L’alta pressione manterrà le perturbazioni lontane dal nostro Paese e più in generale da tutta l’Europa meridionale. In questi primi giorni della settimana le temperature caleranno ancora di qualche grado al Sud e nelle due Isole maggiori; sull’Italia le temperature resteranno comunque elevate e da piena estate con massime che nelle regioni meridionali, in Sicilia e Sardegna arriveremo comunque a toccare e a superare leggermente i 35 gradi. Il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato, a parte dei temporali pomeridiani su Alpi orientali e Appennino meridionale. Nella seconda parte della settimana, l’alta pressione africana si rafforzerà ulteriormente e il caldo aumenterà in tutta Italia, anche al Centro-Nord: a partire da venerdì, le temperature potranno far registrare valori anche di 6-8 °C superiori rispetto alla media stagionale; in tutte le regioni si potranno raggiungere i 35 °C con picchi di 37-38 gradi. Inoltre l’anticiclone si mostrerà particolarmente forte e robusto, tanto da inibire anche l’instabilità pomeridiana sulle aree montuose.

Previsioni meteo per martedì 1 settembre

Al Nord un po’ di nuvolosità variabile, ma con schiarire anche ampie: nel pomeriggio isolati rovesci o temporali possibili su Alpi centro-orientali, Appennino ed Emilia. Al Centro-Sud e Isole prevalenza di tempo soleggiato, ma con un aumento della nuvolosità da metà giornata sui rilievi associata a isolati temporali sull’Appennino meridionale. In serata ancora qualche temporale in Alto Adige e Alpi friulane. Temperature massime in leggero calo al Nord e nei settori ionici del Sud e della Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove. Venti in prevalenza di debole intensità. Mari generalmente poco mossi.



Previsioni meteo per mercoledì 2 settembre

Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche velatura passeggera, specie al Nord, e un aumento della nuvolosità a metà giornata sulle aree montuose con qualche rovescio o temporale in sviluppo su Alpi orientali, Appennino ligure ed emiliano, e sull’Appennino meridionale. Temperature senza grandi variazioni rispetto a martedì. Venti generalmente deboli, settentrionali sui mari del Centro-Sud. Mari calmi o poco mossi.