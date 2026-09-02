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Meteo, Anticiclone africano in rinforzo: aumenta il caldo, oltre i 35 gradi

Estate 2026 da record ma il caldo non molla la presa: settembre prosegue con temperature oltre i 35 gradi e tempo stabile. Le previsioni meteo
Previsione2 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo un trimestre estivo che, confermando gli scenari climatici previsti da anni dagli esperti, ha fatto registrare temperature eccezionalmente alte, con nuovi record, lunghe fasi di siccità e fenomeni estremi, tanto da sorpassare nella classifica delle estati più calde quella del 2003, anche il mese di settembre si apre con temperature anomale. Questa prima settimana del mese infatti sarà caratterizzata dalla presenza ancora una volta dell’Anticiclone Africano, che occupando il Mediterraneo e l’Europa meridionale, impedirà l’arrivo sull’Italia delle miti correnti atlantiche che trasportano le perturbazioni, mentre la massa d’aria molto calda associata all’anticiclone darà luogo a una nuova ondata di calore, che potrebbe prolungarsi anche fino ai primi giorni della prossima settimana (tendenza questa che necessita di ulteriori conferme). Le temperature massime raggiungeranno valori decisamente anomali per il periodo, fino a 4/8 gradi superiori alla media, ma localmente anche oltre, in particolare al Nord e nelle aree alpine. Lo zero termico infatti entro il week-end raggiungerà quote intorno a 4400/4600 metri, con un ulteriore peggioramento dello stato dei ghiacciai. Da segnalare solo fino a giovedì 3 la possibilità di temporali pomeridiani sulle aree montuose; da giovedì, infatti, l’ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul nostro Paese, riuscirà addirittura ad inibire anche l’instabilità pomeridiana in montagna.

Previsioni meteo per mercoledì 2 settembre

Al mattino cielo poco nuvoloso o velato, con più spazi di sereno al Nord-Ovest, all’estremo Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio nubi e locale instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi orientali della Lombardia e su quelle del Triveneto, sull’Appennino emiliano, sulle zone interne e montuose del Sud; in serata ancora rischio di temporali in Friuli Venezia Giulia e coste venete. Temperature massime senza grandi variazioni e superiori alla media, comprese tra i 29-30 gradi delle aree costiere e i 33-35 gradi ma con punte di 36-37 in Sardegna e Sicilia. Venti generalmente deboli, settentrionali sui mari del Centro-Sud. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per giovedì 3 settembre

Tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni; nelle ore pomeridiane possibile sviluppo di nubi e sporadici temporali solo sui monti di Basilicata e Calabria. Temperature in aumento al Nord, in leggero calo al Sud, con valori massimi dappertutto oltre la media. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale sui mari intorno alle Isole, su basso Adriatico e mar Ionio; ventilato in Sicilia e Puglia. Mosso l’Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto e lo Ionio al largo; in prevalenza poco mossi gli altri bacini intorno alla Penisola.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Settembre ore 10:01

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