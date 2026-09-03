Meteo, fino a quando durerà il grande caldo? La tendenza per la prossima settimana

L’autunno meteorologico è iniziato sulla stessa linea dell’estate, con l’ennesima fase di temperature ben oltre la norma. Anche le ultime proiezioni confermano il raggiungimento del picco di questa ondata di calore tra il fine settimana e l’inizio della prossima, con anomalie della massa d’aria fino a 6-8 gradi oltre i dati climatici. In seguito l’anticiclone proteso dal Nord Africa, consueto responsabile della calura, dovrebbe gradualmente indebolirsi ed arretrare verso sud. In particolare, tra mercoledì 9 e venerdì 11 un fronte atlantico più organizzato e soprattutto seguito da aria più fresca, dovrebbe attraversare da nord verso sud l’Italia determinando fasi di tempo perturbato e ventoso, ma finalmente anche un ridimensionamento delle temperature, che dovrebbero scendere verso valori più normali. Per conferme e maggiori dettagli di questa rinfrescata si consiglia di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Domenica 6 sarà una giornata diffusamente soleggiata e molto calda. Da segnalare solo il possibile transito di velature passeggere al Nord-Ovest e il locale sviluppo di modesti cumuli pomeridiani lungo le Alpi e l’Appennino. Temperature elevate con massime difficilmente sotto i 30-32 gradi e punte oltre i 35, anche verso i 37-38 nelle zone interne del Sud e delle Isole. In generale scarsa la ventilazione, per lo più regolata dalle brezze.

Lunedì 7 giornata simile, sempre prevalentemente soleggiata e all’insegna del caldo intenso. La nuvolosità cumuliforme in montagna potrà essere un po’ più sviluppata, specie lungo l’arco alpino dove potrebbe essere accompagnata tra pomeriggio e prima serata da brevi rovesci o isolati temporali responsabili anche di lievi cali nelle temperature. Martedì la locale instabilità pomeridiana dovrebbe di nuovo attenuarsi sulle Alpi ed accentuarsi un po’ invece lungo l’Appennino centro-settentrionale.