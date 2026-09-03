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Meteo, caldo in aumento: temperature oltre i 35 gradi

Settembre al via con caldo anomalo: Anticiclone Africano in rinforzo, temperature fino a 35-36 gradi al Nord, con 8 gradi oltre la media
Previsione3 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo un trimestre estivo che, confermando gli scenari climatici previsti da anni dagli esperti, ha fatto registrare temperature eccezionalmente alte, con nuovi record, lunghe fasi di siccità e fenomeni estremi, tanto da sorpassare nella classifica delle estati più calde quella del 2003 (l’anomalia termica più elevata è stata registrata in Piemonte), anche il mese di settembre si apre con temperature anomale. Per tutto il resto della settimana protagonista sarà sempre l’Anticiclone Africano, che occupando stabilmente tutta l’Europa meridionale, impedirà l’arrivo sull’Italia delle più temperate correnti atlantiche che trasportano le perturbazioni, mentre la massa d’aria molto calda associata all’anticiclone darà luogo alla settima ondata di calore, che potrebbe prolungarsi anche fino ai primi giorni della prossima settimana (tendenza questa che necessita di ulteriori conferme, in particolare per il Nord Italia). Le temperature massime raggiungeranno valori decisamente anomali per il periodo, fino a 4/8 gradi superiori alla media, ma localmente anche oltre, in particolare al Nord e nelle aree alpine. Lo zero termico infatti entro il week-end raggiungerà quote intorno a 4400/4800 metri, con un ulteriore peggioramento dello stato dei ghiacciai; in pianura torneremo a toccare picchi di 35-36 gradi. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul nostro Paese renderà quasi assente l’instabilità pomeridiana in montagna.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 3 settembre

Tempo stabile e soleggiato sull’Italia, con una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al mattino un po’ di nubi sparse sulla Calabria tirrenica ma in rapida attenuazione. Nelle ore pomeridiane un po’ di nubi in aumento sulle aree montuose con possibile sviluppo di brevi e sporadici temporali sull’Appennino meridionale tra Campania, Basilicata occidentale e Calabria.

Temperature in lieve aumento al Nord con punte di 33-34 in pianura padana, senza grandi variazioni al Centro-Sud con valori fino a 35-36 gradi. Venti molto deboli al Nord, da deboli a moderati settentrionali su mari e litorali del Centro-Sud. Mosso l’Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto e lo Ionio al largo; poco mossi o localmente un po’ mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per venerdì 4 settembre

Giornata soleggiata e calda in tutto il Paese. Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio a ridosso dei rilievi; qualche annuvolamento in più sull’Appennino della Calabria dove non si possono escludere isolati e brevi rovesci pomeridiani.

Temperature in lieve aumento quasi dappertutto, eccetto in Puglia, Sicilia e Sardegna; valori massimi fino a 35-36 gradi non solo nelle regioni centro-meridionali ma anche al Nord in pianura padana Venti fino a moderati settentrionali su Adriatico meridionale, Puglia, Basilicata orientale e Ionio con mari mossi; venti molto deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Settembre ore 11:34

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