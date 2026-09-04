Meteo, tempo stabile e caldo in aumento: le previsioni del 4-5 settembre

Si è appena concluso un trimestre estivo che, confermando gli scenari climatici previsti da anni dagli esperti, ha fatto registrare temperature eccezionalmente alte, con nuovi record, lunghe fasi di siccità e fenomeni estremi, tanto da sorpassare nella classifica delle estati più calde quella del 2003. L’anomalia termica più elevata è stata registrata in Piemonte; in particolare a Torino l’estate 2026 ha superato di quasi 2°C quella del 2003; sempre nella capitale piemontese (nell’aeroporto di Torino Caselle), per ben tre volte (28 giugno, 8 e 30 luglio) è stata registrata la temperatura record di 37,6 °C.

Nulla sembra essere cambiato in questo inizio di settembre che si è aperto con ancora temperature anomale. Per tutto il resto della settimana protagonista sarà sempre l’Anticiclone Africano, che occupando stabilmente tutta l’Europa meridionale, impedirà l’arrivo sull’Italia delle perturbazioni atlantiche e sarà responsabile di una nuova ondata di caldo con temperature fino a 6-8 gradi superiori alla media, ma localmente anche oltre al Nord e, in particolare, nelle aree alpine. Lo zero termico raggiungerà quote intorno a 4400-4800 metri, con un ulteriore peggioramento dello stato dei ghiacciai. Al Nord si raggiungeranno nuovamente i 35-36 gradi, mentre al Centro-Sud si potranno toccare picchi di 37-38 °C. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul nostro Paese renderà quasi assente anche in montagna l’instabilità pomeridiana. All’inizio della prossima settimana farà ancora molto caldo, ma osserveremo i primi cedimenti dell’alta pressione con un aumento dell’instabilità pomeridiana sulle aree montuose del Nord e nelle aree interne del Centro. Gli attuali aggiornamenti dei modelli mostrano per metà settimana, tra mercoledì e giovedì, l’arrivo della prima perturbazione di settembre che dovrebbe mettere fine all’ondata di caldo, ma che potrebbe dar luogo a fenomeni violenti.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 4 settembre

Giornata soleggiata e calda in tutto il Paese. Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Al mattino qualche annuvolamento in più sulla Calabria tirrenica e nel pomeriggio sulle aree montuose di Calabria e Sicilia, con possibili brevi piovaschi sui rilievi meridionali della Calabria.

Temperature in lieve aumento al Centro-Nord e in Campania, senza grandi variazioni nel resto del Sud e nelle due Isole maggiori; valori massimi fino a 35-36 gradi non solo nelle regioni centro-meridionali, ma anche al Nord. Venti fino a moderati settentrionali su Adriatico meridionale, Salento, Basilicata orientale e Ionio, con mari mossi; venti molto deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Previsioni meteo per sabato 5 settembre

Su gran parte del Paese tempo soleggiato e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria possibili foschie e qualche annuvolamento di nubi basse. Nel resto del Nord passaggio di nubi alte che renderanno il cielo velato o, a tratti, parzialmente nuvoloso, specie nelle aree alpine orientali con possibili rovesci pomeridiani sui rilievi del Friuli. Cielo generalmente sereno al Centro-Sud.

Temperature anche oltre i 35 gradi da Nord a Sud. Venti deboli, salvo rinforzi di brezza lungo i litorali e da ovest intorno alla Sardegna. Un po’ mosso il mare nelle Bocche di Bonifacio e sui bacini limitrofi; calmi o poco mossi gli altri mari.