FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, tempo stabile e caldo in aumento: le previsioni del 4-5 se...

Meteo, tempo stabile e caldo in aumento: le previsioni del 4-5 settembre

L'Anticiclone Africano resta protagonista sull'Italia: caldo anomalo e punte fino a 38°C. Venerdì e sabato tanto sole e massime oltre la media
Previsione4 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione4 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Si è appena concluso un trimestre estivo che, confermando gli scenari climatici previsti da anni dagli esperti, ha fatto registrare temperature eccezionalmente alte, con nuovi record, lunghe fasi di siccità e fenomeni estremi, tanto da sorpassare nella classifica delle estati più calde quella del 2003. L’anomalia termica più elevata è stata registrata in Piemonte; in particolare a Torino l’estate 2026 ha superato di quasi 2°C quella del 2003; sempre nella capitale piemontese (nell’aeroporto di Torino Caselle), per ben tre volte (28 giugno, 8 e 30 luglio) è stata registrata la temperatura record di 37,6 °C.

Nulla sembra essere cambiato in questo inizio di settembre che si è aperto con ancora temperature anomale. Per tutto il resto della settimana protagonista sarà sempre l’Anticiclone Africano, che occupando stabilmente tutta l’Europa meridionale, impedirà l’arrivo sull’Italia delle perturbazioni atlantiche e sarà responsabile di una nuova ondata di caldo con temperature fino a 6-8 gradi superiori alla media, ma localmente anche oltre al Nord e, in particolare, nelle aree alpine. Lo zero termico raggiungerà quote intorno a 4400-4800 metri, con un ulteriore peggioramento dello stato dei ghiacciai. Al Nord si raggiungeranno nuovamente i 35-36 gradi, mentre al Centro-Sud si potranno toccare picchi di 37-38 °C. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul nostro Paese renderà quasi assente anche in montagna l’instabilità pomeridiana. All’inizio della prossima settimana farà ancora molto caldo, ma osserveremo i primi cedimenti dell’alta pressione con un aumento dell’instabilità pomeridiana sulle aree montuose del Nord e nelle aree interne del Centro. Gli attuali aggiornamenti dei modelli mostrano per metà settimana, tra mercoledì e giovedì, l’arrivo della prima perturbazione di settembre che dovrebbe mettere fine all’ondata di caldo, ma che potrebbe dar luogo a fenomeni violenti.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 4 settembre

Giornata soleggiata e calda in tutto il Paese. Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Al mattino qualche annuvolamento in più sulla Calabria tirrenica e nel pomeriggio sulle aree montuose di Calabria e Sicilia, con possibili brevi piovaschi sui rilievi meridionali della Calabria.

Temperature in lieve aumento al Centro-Nord e in Campania, senza grandi variazioni nel resto del Sud e nelle due Isole maggiori; valori massimi fino a 35-36 gradi non solo nelle regioni centro-meridionali, ma anche al Nord. Venti fino a moderati settentrionali su Adriatico meridionale, Salento, Basilicata orientale e Ionio, con mari mossi; venti molto deboli e mari calmi o poco mossi altrove. 

Previsioni meteo per sabato 5 settembre

Su gran parte del Paese tempo soleggiato e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria possibili foschie e qualche annuvolamento di nubi basse. Nel resto del Nord passaggio di nubi alte che renderanno il cielo velato o, a tratti, parzialmente nuvoloso, specie nelle aree alpine orientali con possibili rovesci pomeridiani sui rilievi del Friuli. Cielo generalmente sereno al Centro-Sud.

Temperature anche oltre i 35 gradi da Nord a Sud. Venti deboli, salvo rinforzi di brezza lungo i litorali e da ovest intorno alla Sardegna. Un po’ mosso il mare nelle Bocche di Bonifacio e sui bacini limitrofi; calmi o poco mossi gli altri mari.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: primo weekend di settembre con caldo oltre la norma!
    Previsione4 Settembre 2026

    Meteo: primo weekend di settembre con caldo oltre la norma!

    Nel primo weekend di settembre domina ancora l'Anticiclone africano con temperature fino a 6/8 gradi oltre la media climatologica del periodo.
  • Meteo: oggi (4 settembre) caldo in aumento! Forti anomalie sulle Alpi
    Previsione4 Settembre 2026

    Meteo: oggi (4 settembre) caldo in aumento! Forti anomalie sulle Alpi

    Le previsioni meteo di oggi, 4 settembre, indicano una giornata calda e soleggiata con temperature in aumento verso valori anomali per il periodo
  • Meteo, nuova ondata di caldo sull'Italia: picchi fino a 38 gradi
    Previsione3 Settembre 2026

    Meteo, nuova ondata di caldo sull'Italia: picchi fino a 38 gradi

    Anticiclone africano protagonista: settembre al via con caldo anomalo fino a 38°C. Venerdì 4 e sabato 5 sole e massime ben oltre i 35 gradi
  • Meteo, caldo in aumento: temperature oltre i 35 gradi
    Previsione3 Settembre 2026

    Meteo, caldo in aumento: temperature oltre i 35 gradi

    Settembre al via con caldo anomalo: Anticiclone Africano in rinforzo, temperature fino a 35-36 gradi al Nord, con 8 gradi oltre la media
Ultime newsVedi tutte
Meteo: inizio di settimana con caldo anomalo! Svolta da mercoledì 9
Tendenza4 Settembre 2026
Meteo: inizio di settimana con caldo anomalo! Svolta da mercoledì 9
La tendenza meteo per i primi giorni della settimana indica temperature ancora elevate e oltre la norma. Da mercoledì 9 maltempo e aria temperata
Meteo, fino a quando durerà il grande caldo? La tendenza per la prossima settimana
Tendenza3 Settembre 2026
Meteo, fino a quando durerà il grande caldo? La tendenza per la prossima settimana
Settembre al via con caldo anomalo: picchi fino a 38° al Sud, ma tra il 9 e l'11 settembre nuovo fronte atlantico con piogge e temperature in calo
Meteo, quanto durerà l'ennesima ondata di caldo? La tendenza
Tendenza2 Settembre 2026
Meteo, quanto durerà l'ennesima ondata di caldo? La tendenza
Anticiclone africano protagonista per diversi giorni: si profila un weekend stabile, soleggiato e molto caldo. La tendenza meteo dal 5 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Settembre ore 12:10

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154