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Meteo: primo weekend di settembre con caldo oltre la norma!

Nel primo weekend di settembre domina ancora l'Anticiclone africano con temperature fino a 6/8 gradi oltre la media climatologica del periodo.
Previsione4 Settembre 2026 - ore 12:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nel fine settimana e fino a martedì 8 settembre l’Anticiclone Africano insisterà nel Mediterraneo e sull’Italia, impedendo l’arrivo di perturbazioni atlantiche; proseguirà quindi l’intensa ondata di caldo, con temperature fino a 6/8 gradi oltre la media, con un’anomalia molto marcata nelle zone alpine, dove lo zero termico si spinge fino a quote di 4400/4600 metri. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione è in grado di inibire l’instabilità pomeridiana fino a domenica 6 anche in montagna, dove gli episodi temporaleschi saranno quasi del tutto assenti. Da lunedì 7 qualche temporale pomeridiano potrà invece svilupparsi su Alpi e Appennini.

I dati attuali confermano un cambio di circolazione da metà settimana, in particolare con l’arrivo mercoledì 9 al Nord della prima perturbazione atlantica del mese, che entro giovedì 10 si spingerà anche sulle regioni centrali e in seguito al Sud. Questa perturbazione, che metterà fine all’ondata di caldo riportando le temperature su valori vicini alla norma, potrà dare luogo al suo passaggio ad una fase di forte maltempo con precipitazioni intense e abbondanti.

Le previsioni meteo per sabato 5 settembre

Su gran parte del Paese tempo soleggiato e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria qualche annuvolamento soprattutto al mattino. Nel resto del Nord passaggio di nubi alte che renderanno il cielo velato. Entro il pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi e Prealpi orientali e all’estremo Nord-Est, con possibili rovesci isolati sui rilievi del Friuli.

Cielo generalmente sereno al Centro-Sud. Temperature massime stazionarie, comprese tra 30 e 36 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi di brezza lungo i litorali e da ovest sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 6 settembre

Ancora tempo stabile e in prevalenza soleggiato per la persistenza dell’Anticiclone. Non sono previste piogge o temporali, ma solo un po’ di nubi sparse al mattino sulle zone prealpine e in Veneto, nel pomeriggio nuvolosità in moderato aumento sui rilievi alpini e appenninici.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo. Venti deboli, con qualche rinforzo sui mari intorno alla Sardegna e sull’alto Adriatico.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Settembre ore 12:08

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