Meteo: oggi (4 settembre) caldo in aumento! Forti anomalie sulle Alpi

Nel fine settimana, il primo di settembre, e con buona probabilità fino ai primi giorni della prossima settimana, l’Anticiclone Africano insisterà nel Mediterraneo e sull’Italia, impedendo l’arrivo delle perturbazioni atlantiche; proseguirà quindi l’intensa ondata di caldo, con temperature fino a 6/8 gradi oltre la media, con un’anomalia molto marcata nelle zone alpine, dove lo zero termico si spinge fino a quote di 4400/4800 metri.

L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione renderà quasi assente anche in montagna l’instabilità pomeridiana. I dati attuali indicano come probabile, da mercoledì 9, l’arrivo della prima perturbazione di settembre che dovrebbe mettere fine all’ondata di caldo ma che potrebbe dar luogo a fenomeni intensi.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 4 settembre

Giornata soleggiata e calda in tutto il Paese. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al mattino; qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle aree montuose di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove, con nuvole quasi del tutto assenti anche nel resto dell’Appennino e sulle Alpi.

Temperature in lieve aumento al Centro-Nord e in Campania, senza grandi variazioni nel resto del Sud e nelle Isole maggiori; valori massimi da 30 a 36 gradi. Venti deboli di brezza, con rinforzi da nord su basso Adriatico, Salento e Ionio, con mari mossi; mari calmi o poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per sabato 5 settembre

Su gran parte del Paese tempo soleggiato e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria qualche annuvolamento soprattutto al mattino. Nel resto del Nord passaggio di nubi alte che renderanno il cielo velato, fino a parzialmente nuvoloso nelle aree alpine orientali. Possibili rovesci pomeridiani sui rilievi del Friuli. Cielo generalmente sereno al Centro-Sud.

Temperature massime con punte intorno ai 35 gradi da Nord a Sud. Venti deboli, salvo rinforzi di brezza lungo i litorali e da ovest sulla Sardegna.