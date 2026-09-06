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Meteo: entro sabato 12 fine del caldo anomalo ovunque! Maltempo in arrivo

La tendenza meteo da mercoledì 9 conferma un cambio di scenario con il ritorno del maltempo e l'afflusso di aria fresca. Fine ondata di calore.
Tendenza6 Settembre 2026 - ore 11:35 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Come anticipato da alcuni giorni, dal prossimo mercoledì (9 settembre) lo scenario meteorologico sull’Italia inizierà a mutare grazie al transito di un esteso sistema perturbato di origine atlantica. Il suo passaggio darà origine a piogge su molte regioni, con fenomeni che, date le temperature ancora estive, saranno ancora diffusamente di tipo convettivo (dunque rovesci e temporali).

Le temperature subiranno una significativa diminuzione a partire dalle regioni settentrionali. Entro sabato 12, pertanto, in tutto il nostro Paese si potranno probabilmente osservare temperature prossime alla norma stagionale

Da mercoledì 9 settembre fine del caldo anomalo e ritorno dei temporali: la tendenza meteo

Mercoledì 9 rovesci e temporali probabili fin dal mattino soprattutto sulla Lombardia settentrionale ed occidentale; nel corso della giornata gli effetti della perturbazione si estenderanno al settore del Levante Ligure e al Nordest, in particolare ai settori alpini e prealpini. Più tardi possibilità di temporali anche in Umbria e nel resto della Toscana. Calano le temperature al Nord e gradualmente sulle regioni centrali tirreniche

Giovedì 10 nello scenario più probabile la perturbazione sarà ancora attiva sul Nordest, specialmente al mattino, in Emilia Romagna, sulle le regioni del Centro e sulla Campania. Tendenza al miglioramento nel Nordovest, mentre isole maggiori e resto del Sud saranno coinvolti dalla perturbazione in modo più marginale (particolarmente i settori ionici della Calabria e della Sicilia). Sensibile calo delle temperature al Centro, in Emilia Romagna, su Sardegna e Sicilia; nel corso del giorno aria un po’ meno calda affluirà anche sulle estreme regioni meridionali

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Ultimo aggiornamento Domenica 06 Settembre ore 17:41

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