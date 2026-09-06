Meteo: entro sabato 12 fine del caldo anomalo ovunque! Maltempo in arrivo

Come anticipato da alcuni giorni, dal prossimo mercoledì (9 settembre) lo scenario meteorologico sull’Italia inizierà a mutare grazie al transito di un esteso sistema perturbato di origine atlantica. Il suo passaggio darà origine a piogge su molte regioni, con fenomeni che, date le temperature ancora estive, saranno ancora diffusamente di tipo convettivo (dunque rovesci e temporali).

Le temperature subiranno una significativa diminuzione a partire dalle regioni settentrionali. Entro sabato 12, pertanto, in tutto il nostro Paese si potranno probabilmente osservare temperature prossime alla norma stagionale.

Da mercoledì 9 settembre fine del caldo anomalo e ritorno dei temporali: la tendenza meteo

Mercoledì 9 rovesci e temporali probabili fin dal mattino soprattutto sulla Lombardia settentrionale ed occidentale; nel corso della giornata gli effetti della perturbazione si estenderanno al settore del Levante Ligure e al Nordest, in particolare ai settori alpini e prealpini. Più tardi possibilità di temporali anche in Umbria e nel resto della Toscana. Calano le temperature al Nord e gradualmente sulle regioni centrali tirreniche.

Giovedì 10 nello scenario più probabile la perturbazione sarà ancora attiva sul Nordest, specialmente al mattino, in Emilia Romagna, sulle le regioni del Centro e sulla Campania. Tendenza al miglioramento nel Nordovest, mentre isole maggiori e resto del Sud saranno coinvolti dalla perturbazione in modo più marginale (particolarmente i settori ionici della Calabria e della Sicilia). Sensibile calo delle temperature al Centro, in Emilia Romagna, su Sardegna e Sicilia; nel corso del giorno aria un po’ meno calda affluirà anche sulle estreme regioni meridionali.