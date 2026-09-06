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Meteo: fino a martedì 8 caldo e pochi temporali. Dal 9 settembre cambia tutto!

Le previsioni meteo per oggi, 6 settembre, indicano una giornata molto calda, con valori ancora oltre la norma. La svolta è attesa da mercoledì 9
Previsione6 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Pochi cambiamenti nella circolazione atmosferica fino a martedì 8 settembre: l’Anticiclone Africano insisterà nel Mediterraneo e sull’Italia, impedendo l’arrivo di perturbazioni atlantiche e mantenendo un caldo anomalo con temperature fino a 6/8 gradi oltre la media. Oggi (domenica 6) gli eventuali episodi di instabilità pomeridiana saranno ancora scarsi o del tutto assenti, mentre da lunedì 7 qualche temporale durante le ore più calde potrà svilupparsi su Alpi e Appennini, fino a raggiungere localmente qualche tratto di pianura al Nord alla fine di martedì.

Si conferma il cambio di scenario da metà settimana con l’arrivo, mercoledì 9, della prima perturbazione di settembre che dovrebbe interessare inizialmente il Nord e parte del Centro, per poi scivolare successivamente verso le regioni meridionali, aprendo la strada a condizioni di tempo più variabile e più fresco.

Infatti, questa perturbazione verrà seguita da correnti atlantiche più temperate che metteranno fine all’ondata di caldo, riportando le temperature su valori più vicini alla norma: il calo termico potrebbe essere dell’ordine dei 5-10 gradi rispetto alle temperature attuali. La situazione descritta darò luogo probabilmente da mercoledì al rischio di piogge intense e forti temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 6 settembre

Tempo stabile ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso; nelle ore pomeridiane nuvole in moderato aumento nelle zone montuose. Temperature massime in leggero calo al Nord e lungo l’Adriatico, ma ancora ben oltre la norma. Venti deboli, con qualche rinforzo da est in Val Padana e sull’Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 7 settembre

Altra giornata pienamente estiva, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, con isolati rovesci o temporali lungo l’arco alpino e, in forma molto più sporadica, anche sull’Appennino centro-settentrionale, tendenti a insistere anche in serata sui rilievi alpini orientali. Ancora caldo oltre la norma, con massime per lo più stazionarie.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 06 Settembre ore 18:08

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