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Meteo: domenica 6 caldo pienamente estivo! Svolta fresca in arrivo

Le previsioni meteo per domani, 6 settembre, indicano una giornata pienamente estiva con caldo ancora intenso. Poi, da mercoledì 9, calo termico.
Previsione5 Settembre 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Pochi cambiamenti nella circolazione atmosferica fino a martedì 8 settembre: l’Anticiclone Africano insisterà nel Mediterraneo e sull’Italia, impedendo l’arrivo di perturbazioni atlantiche e mantenendo un caldo anomalo con temperature fino a 6/8 gradi oltre la media (venerdì 4 sono stati battuti alcuni record mensili di settembre fra i quali: Perugia 36°C, Piacenza e Bologna 35.8°C, Parma 35°C, Milano 34.7°C, Bolzano 33.6°C, Torino Bric della Croce 33.4°C). Pertanto, questa fase di caldo intenso è destinata a proseguire ancora per qualche giorno, con un’anomalia molto marcata anche in quota, in particolare nelle zone alpine dove lo zero termico si spinge fino ai 4400/4700 metri.

Mentre domenica 6 gli eventuali episodi di instabilità pomeridiana saranno ancora scarsi o del tutto assenti, da lunedì 7, invece, qualche temporale durante le ore più calde potrà svilupparsi su Alpi e Appennini, fino a raggiungere localmente qualche tratto di pianura al Nord alla fine di martedì. Gli ultimi aggiornamenti confermano, poi, un cambio di scenario da metà settimana con l’arrivo, mercoledì 9, della prima perturbazione di settembre che dovrebbe interessare inizialmente il Nord e parte del Centro, per poi scivolare successivamente verso le regioni meridionali, aprendo la strada a condizioni di tempo più variabile e più fresco.

Infatti, questa perturbazione verrà seguita da correnti atlantiche più temperate che metteranno fine all’ondata di caldo, riportando le temperature su valori più vicini alla norma. Secondo i dati più recenti il calo termico potrebbe essere dell’ordine dei 5-10 gradi in meno rispetto alle condizioni attuali. Il “rovescio della medaglia” sarà un’elevata probabilità che, visto il carico di energia in gioco, da mercoledì possano verificarsi piogge intense e forti temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Le previsioni meteo per domenica 6 settembre

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Nonostante un moderato aumento della nuvolosità sui monti durante il pomeriggio, non sono previste precipitazioni rilevanti.

Temperature massime in leggero calo al Nord e lungo l’Adriatico, ma sempre oltre la norma. Venti deboli, con qualche rinforzo da est in Val Padana e sull’Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 7 settembre

Altra giornata pienamente estiva, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, con isolati rovesci o temporali lungo l’arco alpino e, in forma molto più sporadica, anche sull’Appennino centro-settentrionale, tendenti a insistere anche in serata sui rilievi veneto-friulani e nelle Dolomiti.

Ancora caldo oltre la norma, con massime in leggero rialzo al Centro-Nord e in lieve flessone al Sud.

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Ultimo aggiornamento Sabato 05 Settembre ore 14:35

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