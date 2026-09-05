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Meteo: weekend con caldo anomalo! Oggi (5 settembre) fino a 38 gradi

Le previsioni meteo per il primo weekend di settembre indicano una giornata molto calda, con picchi fino a 38 gradi e ìpochissimi temporali.
Previsione5 Settembre 2026 - ore 09:57 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Pochi cambiamenti nella circolazione atmosferica durante il fine settimana e fino a martedì 8 settembre: l’Anticiclone Africano insisterà nel Mediterraneo e sull’Italia, impedendo l’arrivo di perturbazioni atlantiche e mantenendo caldo anomalo con temperature fino a 6/8 gradi oltre la media (ieri, venerdì 4, sono stati battuti alcuni record mensili di settembre fra i quali: Perugia 36°C, Piacenza e Bologna 35.8°C, Parma 35°C, Milano 34.7°C, Bolzano 33.6°C, Torino Bric della Croce 33.4°C).

Questa fase di caldo intenso è destinata a proseguire ancora per qualche giorno, con un’anomalia molto marcata anche in quota, in particolare nelle zone alpine dove lo zero termico si spinge fino ai 4400/4600 metri. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione è in grado di inibire l’instabilità pomeridiana fino a domenica 6 anche in montagna, dove gli episodi temporaleschi saranno quasi del tutto assenti. Da lunedì 7, invece, qualche temporale durante le ore più calde potrà svilupparsi su Alpi e Appennini.

Gli ultimi aggiornamenti confermano un cambio di scenario da metà settimana, in particolare con l’arrivo, mercoledì 9 al Nord, della prima perturbazione di settembre che dovrebbe successivamente scivolare verso le regioni centro-meridionali aprendo la strada a condizioni di tempo più variabile e più fresco. Infatti, questa perturbazione verrà seguita da correnti atlantiche più temperate che metteranno fine all’ondata di caldo, riportando le temperature su valori più vicini alla norma.

Secondo i dati più recenti il calo termico potrebbe essere dell’ordine dei 5-10 gradi in meno rispetto alle condizioni attuali. Il “rovescio della medaglia” sarà un’elevata probabilità che, visto il carico di energia in gioco, da mercoledì possano verificarsi piogge intense e forti temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 5 settembre

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, a parte delle velature al Nord e qualche temporaneo annuvolamento più consistente sulla Liguria centro-occidentale e sui rilievi, in particolare sulle Alpi orientali dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani.

Caldo sempre intenso, con temperature massime in generale fra 30 e 37 gradi e picchi di 38-39 fra Basilicata e Puglia. Un po’ ventilato sulla Sardegna e probabile Foehn intorno alle Alpi occidentali.

Le previsioni meteo per domenica 6 settembre

Ancora tempo stabile e in prevalenza soleggiato per la persistenza dell’Anticiclone africano. Nonostante un moderato aumento della nuvolosità sui monti durante il pomeriggio, non sono previste precipitazioni rilevanti.

Temperature massime in leggero calo al Nord e lungo l’Adriatico, ma sempre oltre la norma. Venti deboli, con qualche rinforzo da est in Val Padana e sull’Adriatico.

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Ultimo aggiornamento Sabato 05 Settembre ore 15:04

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