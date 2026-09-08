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Meteo, stop al caldo anomalo: dal 9 settembre forti temporali e calo termico

Nelle prossime ore ancora caldo e afa ma da mercoledì 9 settembre si profila l'arrivo di una perturbazione a partire dal Nord con forti temporali e calo termico. Le previsioni meteo
Previsione8 Settembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Sole, tempo stabile e caldo record: la settimana si apre con l’ennesima ondata di calore ancora in corso, responsabile dei recenti nuovi primati di temperatura per il mese di settembre in Italia (e non solo), in una estate 2026 che possiamo già tristemente “incoronare” come la più calda di sempre a livello nazionale. Ma all’orizzonte si vede e si conferma un cambio sostanziale della circolazione atmosferica, per effetto della prima perturbazione atlantica di settembre, che costringerà una ritirata del rovente anticiclone africano e una fase meteorologica più turbolenta, ma anche più “fresca”. Il suo passaggio, molto graduale, è atteso mercoledì al Nord, tra giovedì e sabato al Centro-Sud e sulle Isole, anche se l’evoluzione resta molto incerta nei dettagli, dunque suscettibile di variazioni anche significative in termini di tempistiche e di aree geografiche coinvolte. Tuttavia, quello che ormai sembra molto probabile è l’interruzione in tutto il Paese, entro la fine di sabato, della fase eccezionalmente calda con temperature che, prima al Nord e poi al Centro-Sud, potranno perdere anche una decina di gradi rispetto ai valori attuali, riportandosi così verso la norma climatica. Domenica 13 potrebbe essere la prima giornata dopo mesi con il termometro ovunque non oltre i 30 gradi, anche in Sicilia. Ultima nota importante: il notevole calore accumulato nell’atmosfera e dalla superficie marina potranno favorire la genesi di violenti temporali con grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Non si escludono, dunque, situazioni di grave criticità.

Previsioni meteo per martedì 8 settembre

Dopo una prima parte di giornata con cielo sereno quasi ovunque, dal pomeriggio si osserverà un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose, associata allo sviluppo di locali rovesci o temporali sia sulle Alpi che sulle zone interne del Centro-Sud, specie lungo la dorsale appenninica. In serata ancora instabilità sulle aree alpine e vicine pianure del nord del Piemonte. Temperature massime senza grosse variazioni, ancora ben superiori alla norma, con picchi di 35 gradi al Nord e di 36-37 al Centro-Sud. Venti di Libeccio nel Mar Ligure, deboli e prevalente a regime di brezza altrove. Mari tutti calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 9 settembre

Nel corso della notte tendenza ad un generale peggioramento al Nord dove, nell’arco della giornata, si osserverà un elevato rischio di rovesci e temporali. In mattinata sarà coinvolta l’alta Toscana e, dal pomeriggio, anche il resto della regione, più occasionalmente l’Umbria. Attenzione, probabili fenomeni violenti: non si escludono nubifragi, grandinate e situazioni di criticità per allagamenti, frane e smottamenti. Nel resto del paese tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera nel resto del Centro e sulla Campania e locali temporali di calore sull’Appennino meridionale. Temperature: massime in calo al Nord, ancora fino a 35-37 gradi al Centro-Sud. Venti da deboli a moderati meridionali, forti raffiche nelle aree temporalesche.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 08 Settembre ore 19:58

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