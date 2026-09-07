Meteo 7 settembre: temporali sui rilievi e clima caldo. Cambio di rotta in arrivo

Siamo ormai prossimi all’atteso cambio di circolazione, con l’interruzione dell’ennesima intensa ondata di caldo, che ha prodotto numerosi nuovi record di temperatura per il mese di settembre in Italia (e non solo). L’arrivo della prima perturbazione atlantica di settembre, infatti, è confermato per mercoledì 9 al Nord, con il parziale coinvolgimento delle regioni centrali, per poi spingersi successivamente verso le regioni meridionali, aprendo così la strada a condizioni di tempo più variabile e più fresco.

La perturbazione verrà seguita da correnti atlantiche più temperate, in grado di riportare le temperature su valori vicini alla norma: il calo termico delle temperature massime potrebbe essere dell’ordine dei 5-10 gradi rispetto a quelle attuali.

A causa del notevole calore accumulato in atmosfera e nella superficie marina, con l’arrivo del fronte atlantico dovremo affrontare molto probabilmente una fase di forte maltempo, con precipitazioni intense e abbondanti e possibili temporali con grandine e forti raffiche. Perciò sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni e consultare le indicazioni della Protezione Civile.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 7 settembre

Giornata pienamente estiva, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ovunque al mattino; nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, con isolati rovesci e temporali lungo l’arco alpino e, in forma molto più sporadica, nell’Appennino centrale, insistenti anche in serata sulle Alpi orientali.

Caldo oltre la norma, con massime per lo più stazionarie e comprese da 30 a 36 gradi. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 8 settembre

Dopo una prima parte di giornata con cielo sereno quasi ovunque, dal pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità nelle zone montuose, nell’interno del Centro-Sud e lungo il versante del medio e basso Adriatico, con sviluppo di isolati temporali su Alpi piemontesi, alpi Venete e Appennino centrale e meridionale. In serata i temporali potranno estendersi alla Valle d‘Aosta, a tutta la Lombardia e al Trentino Alto Adige.

Temperature massime invariate o in leggera diminuzione, ancora ben superiori alla norma. Venti di Libeccio nel Mar Ligure, deboli a regime di brezza altrove.