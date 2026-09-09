Meteo: entro sabato 12 fine del caldo anomalo anche al Sud! Cosa succede dopo?

L’intensa perturbazione nord atlantica che si appresta ad investire l’Italia a partire dalle regioni settentrionali, nella giornata di sabato 12 si trasferirà verso la Penisola balcanica, con gli ultimi episodi di instabilità atmosferica sulle regioni centro-meridionali.

A seguire si conferma una rimonta dell’alta pressione dall’Europa occidentale e dal vicino Atlantico: si tratta, questa volta, dell’ormai estinto Anticiclone delle Azzorre, capace di assicurare una fase di stabilità atmosferica sulla maggioranza delle regioni italiane nel corso della prossima settimana, in un contesto climatico estivo, ma sopportabile e non troppo lontano dalla norma.

Dal punto di vista termico, infatti, dopo la rinfrescata che si completerà in tutto il Paese entro il weekend, con temperature che si porteranno nella norma o in qualche caso anche poco al di sotto, tra lunedì 14 e domenica 20 dovremmo mantenerci entro il range dei 25-30 gradi. A partire da mercoledì 16 o giovedì 17 non si esclude il superamento della soglia dei 30 gradi, ma senza andare sopra i 31-32: caldo, dunque, senza eccessi, ma di nuovo superiore alla norma di metà settembre, con anomalie positive dell’ordine di 1-4 gradi.

Nel weekend del 12-13 settembre ancora qualche episodio instabile al Sud dove termina finalmente il caldo anomalo: la tendenza meteo

Entrando un poco più nel dettaglio, sabato tempo instabile con alcune precipitazioni nelle regioni del medio-basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Possibili rovesci o temporali. Dalla sera tendenza ad un miglioramento. Nel resto del Paese tempo buono o discreto, con tratti soleggiati prevalenti sugli annuvolamenti e in un contesto di tempo asciutto. Temperature massime in diminuzione al Meridione: ultime punte di 32-33 gradi su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia, inferiori a 30 gradi nel resto del Paese. A tratti ventoso al Centro-Sud per venti nord-occidentali; raffiche nelle eventuali aree temporalesche. Mari tra poco mossi e mossi.

Domenica 13 ultimi locali fenomeni di instabilità su Puglia, Calabria e Sicilia. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato, salvo annuvolamenti passeggeri. Temperature massime in tutto il Paese non oltre i 30-31 gradi, per la prima volta dopo svariate settimane. Al Nord e al Centro non si dovrebbero superare i 27-28 gradi. Venti a tratti ancora moderati settentrionali al Sud e sulla Sicilia.